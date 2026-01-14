Gli storici ravioli di famiglia in Lombardia fatturano 67 milioni di euro. E apre un nuovo stabilimento

Una progressione industriale inarrestabile che affonda le proprie radici nel cuore pulsante del Varesotto. Scoiattolo, lo storico raviolificio di famiglia con sede a Lonate Ceppino, si presenta all’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere (in corso il 14 e 15 gennaio) forte di una solidità strutturale ed economica straordinaria. L’azienda lombarda si conferma leader internazionale nel comparto della pasta fresca, svelando un piano di espansione che punta a ridefinire gli standard produttivi del settore.

La novità di maggior rilievo per il tessuto economico locale è l’imminente inaugurazione, programmata entro il mese di febbraio, delle nuove linee produttive situate nel sito adiacente all’attuale quartier generale di Lonate Ceppino. Questo imponente ampliamento infrastrutturale porta la superficie aziendale complessiva a una quota di 22.000 metri quadrati.

L’impatto sulla capacità industriale sarà determinante grazie a un upgrade tecnologico senza precedenti:

Linee produttive: il parco macchine passa da 9 a 13 unità, con l’introduzione di 4 nuove linee dedicate esclusivamente alla produzione di pasta ripiena.

Volume di produzione: dai precedenti 100.000 kg giornalieri, l’azienda punta a raggiungere a pieno regime la quota di 250.000 kg al giorno.

I risultati finanziari certificano la bontà della visione imprenditoriale: la realtà varesina ha archiviato il 2025 con un fatturato di 67,5 milioni di euro. Le proiezioni per l’anno in corso, il 2026, sono ancora più audaci, con un obiettivo di crescita fissato a 75 milioni di euro.

La spinta propulsiva è garantita dalla spiccata vocazione internazionale. Se nel mercato domestico italiano il marchio proprio incide per il 39% (risultato consolidato anche da un efficace e recente rebranding), è oltreconfine che si registra la performance più rilevante, con una quota export che raggiunge il 61%. Attualmente, Scoiattolo distribuisce oltre 250 ricette in 40 Paesi, vantando collaborazioni consolidate con colossi del retail europeo come Albert Heijn in Olanda e ICA in Svezia. In Italia, la presenza è capillare nei banchi di insegne leader quali Coop, Crai, Lidl ed Eurospin.