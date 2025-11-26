Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, Sport

Riaprono le piste da sci più amate della Lombardia: e il primo giorno il regalo per tutti è straordinario

  • 13:08

L’attesa è finita per tutti gli appassionati di sport invernali. La Ski Area Valchiavenna darà ufficialmente il via alla stagione sciistica 2025/2026 riaprendo i suoi impianti venerdì 28 novembre. Per celebrare l’inaugurazione, in una giornata imperdibile, lo skipass sarà totalmente gratuito per tutti i visitatori.

Si torna a sciare in Valle Spluga: piste aperte

Il ritorno sulle neve in Valle Spluga è ormai imminente. Le prime piste già attive e pronte ad accogliere gli sciatori sono state la Vanoni, la Montalto e il tratto di rientro della Cabinovia denominato Pianello. A partire dalla giornata odierna, la Ski Area ha ulteriormente ampliato l’offerta, aggiungendo anche la pista Scoiattolo e lo Skiweg Scoiattolo-Vanoni.

Dettagli e costi dello skipass

Come consuetudine, l’apertura degli impianti di venerdì 28 novembre prevede l’accesso libero alle piste: sarà sufficiente ritirare il proprio ticket skipass gratuito presso la biglietteria situata alla partenza della Cabinovia Larici oppure presso la biglietteria Lago Azzurro.

A partire da sabato 29 novembre e fino a nuova comunicazione, entrerà in vigore il tariffario ufficiale:

  • Lo skipass giornaliero per gli adulti avrà un costo di 35 euro.

  • Il mattinale, il pomeridiano e il pass da tre ore saranno disponibili a 29 euro ciascuno.

  • Il pass della durata di quattro ore avrà un costo di 32 euro.

Per consultare l’elenco completo di tutte le riduzioni previste per le diverse fasce d’età, è possibile visitare il sito della Ski Area Valchiavenna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY