Strade dipinte e un Belvedere sul lago di una bellezza mozzafiato: il borgo delle emozioni in Lombardia

Se stai cercando un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e la vista spazia dall’azzurro del Lario alle vette delle Grigne, Pigra è la tua destinazione ideale. Situato a 889 metri di altitudine, questo piccolo comune della Valle Intelvi è una perla nascosta che offre uno dei panorami più spettacolari di tutta la provincia di Como.

Come arrivare a Pigra: l’emozione della Funivia Argegno-Pigra

Il modo più affascinante per raggiungere il borgo è senza dubbio la storica funivia Argegno-Pigra (che però riaprirà a fine febbraio 2026, ndr). In soli 4 minuti, copre un dislivello di circa 650 metri, regalandoti una salita mozzafiato con pendenze che raggiungono il 95%.

Partenza: Argegno (lungolago).

Frequenza: Corse ogni 15-30 minuti (verifica sempre gli orari aggiornati sul sito ATM).

Perché sceglierla: Eviterai i tornanti stretti della strada e godrai di una vista aerea impareggiabile.

Cosa vedere a Pigra: un borgo da scoprire a piedi

Una volta scesi dalla funivia, il consiglio è di perdersi tra le strette vie del centro storico. Pigra non è solo un punto panoramico, ma un concentrato di storia rurale e tradizioni montane.

Il Belvedere di Pigra

A pochi passi dalla stazione della funivia si trova il celebre Belvedere. Da qui la vista domina il “ramo di Como”, permettendoti di distinguere chiaramente Bellagio, l’Isola Comacina e le maestose cime del Monte Legnone e delle Grigne. È il punto perfetto per gli appassionati di fotografia.

Architetture religiose e angoli storici

Chiesa di Santa Margherita: La parrocchiale del borgo, che custodisce tele del ‘600.

Oratorio di San Rocco: Un piccolo gioiello rinascimentale situato nella parte bassa del paese.

Le “Strade Dipinte”: Passeggiando tra i vicoli, noterai murales e pannelli che raccontano i vecchi mestieri, la vita quotidiana di un tempo e che spessissimo hanno come protagonisti i gatti, amici di tutto il paese.

Trekking e Passeggiate: I sentieri più belli da Pigra

Pigra è la porta d’accesso per splendide escursioni nel cuore della Valle Intelvi. Che tu sia un camminatore esperto o una famiglia con bambini, troverai il percorso adatto a te.

Sentiero Durata (A/R) Difficoltà Highlights Pigra – Alpe di Colonno 2h 30min Facile/Media Vista sulla via dei Monti Lariani Sentiero dei Contrabbandieri 3h 00min Media Storia e mulattiere verso Corniga Monte Galbiga 4h 00min Impegnativo Panorama a 360° sui laghi Ceresio e Lario

La Strada dei Monti e il Pizzo Pasquella

Per chi cerca una camminata rilassante, la Strada dei Monti attraversa boschi di faggi e betulle, conducendo fino al punto panoramico del Pizzo Pasquella, da dove si ammira l’abitato di Pigra dall’alto.

Cosa mangiare a Pigra: sapori della Valle Intelvi

Dopo una giornata di cammino, non c’è niente di meglio che gustare i piatti della tradizione lariana. Nei piccoli ristoranti del borgo e nei rifugi vicini potrai assaggiare:

Polenta Uncia: condita generosamente con burro, aglio e formaggi locali. Formaggi d’alpeggio: prodotti direttamente nelle malghe della Valle Intelvi. Dolci di castagne: ingrediente principe della cucina povera di montagna.

Consigli pratici per la tua visita

Abbigliamento: anche in estate, porta sempre una giacca a vento; a 900 metri l’aria è frizzante.

Parcheggio: se decidi di salire in auto, troverai parcheggio all’ingresso del paese, ma la strada da Argegno o San Fedele Intelvi è piuttosto stretta.

Periodo migliore: la primavera per le fioriture e l’autunno per il foliage sono i momenti più magici.

Pigra è la dimostrazione che non serve andare lontano per trovare la pace. È un luogo dove il silenzio è interrotto solo dal fruscio del vento e dai rintocchi delle campane, un rifugio perfetto per chi ama il Lago di Como ma vuole vederlo da una prospettiva diversa.