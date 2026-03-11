Lombardia, ecco l’atteso super (numero 86) del colosso amatissimo da 1.18 miliardi: è già un successo

L’insegna varesina della grande distribuzione consolida la propria presenza a sud di Milano con l’apertura dell’86esimo supermercato della catena Tigros (1.18 miliardi di fatturato nel 2023). Il nuovo polo logistico e commerciale sorge a Locate di Triulzi, precisamente in via Don Milani 1, estendendosi su una superficie di vendita di 2.100 mq supportata da un’area parcheggio di 250 posti auto.

Impatto occupazionale e radicamento territoriale

L’operazione ha generato nuove opportunità occupazionali per un organico complessivo di 50 addetti, caratterizzato da un’età media di 38 anni. La selezione del personale riflette un legame diretto con il territorio: 10 collaboratori risiedono a Locate di Triulzi, mentre la restante parte della forza lavoro proviene dai comuni limitrofi di Landriano, Opera e Bornasco.

Configurazione dell’offerta e reparti freschi

La proposta commerciale mira a garantire una spesa completa attraverso un assortimento che bilancia prodotti confezionati e referenze fresche. I reparti di ortofrutta, macelleria, gastronomia, panetteria e pasticceria ricevono rifornimenti quotidiani. In particolare, la produzione di pane, pizze, focacce e prodotti dolciari avviene giornalmente nei laboratori interni di Tigros. L’offerta è integrata dal banco take away della pescheria, dove sono disponibili pescato fresco, tartare e preparazioni pronte al consumo.

Politiche di prezzo e continuità del risparmio

La strategia aziendale punta sulla convenienza permanente per trasformare il risparmio in un valore quotidiano, indipendentemente dai cicli promozionali stagionali. Oltre alle consuete attività di sconto, l’assortimento include oltre 3.300 referenze denominate La Convenienza Sempre, distribuite in tutti i reparti per assicurare prezzi competitivi 365 giorni l’anno.

Servizi digitali e logistica dell’ultimo miglio

Per intercettare le moderne abitudini di consumo, la struttura attiva soluzioni di spesa online. Dal 18 marzo sarà operativo il servizio Tigros Drive, dedicato al ritiro rapido presso l’area esterna del punto vendita. È inoltre previsto il servizio Tigros Casa per la consegna della merce a domicilio in fasce orarie predefinite. La gestione dell’esperienza d’acquisto è centralizzata nella nuova app Tigros, che integra la Tigros Card digitale, la consultazione dei volantini, l’erogazione di buoni sconto settimanali e l’archiviazione degli scontrini dematerializzati.