I supermercati nati in Lombardia nel futuro: 15 aperture, bistrot, estetica e tecnologia Waterloop

Il superstore Tigros di Solbiate Arno è stato completamente rinnovato su progetto curato da Schweitzer, che ha gestito il Design & Build della struttura. Il punto vendita si presenta con una netta evoluzione estetica e un focus ancora più marcato sulla valorizzazione dei reparti freschi.

Questa significativa ristrutturazione si basa su tre punti chiave strategici:

Una valorizzazione evidente dei reparti freschi, da sempre punto focale dell’offerta di Tigros. Una rinnovata idea degli spazi ridisegnati per offrire alla clientela un’esperienza d’acquisto più chiara e intuitiva. La creazione di un ambiente accogliente, arricchito da un tocco grafico più fresco e contemporaneo.

È importante sottolineare che questa stessa formula e filosofia di concept sarà adottata da Tigros a partire dal 2026 per le 15 nuove aperture previste su tutto il territorio della Lombardia.

Lo store di Solbiate Arno si sviluppa su una superficie di 4.000 metri quadrati, proponendo un concept oggi più moderno finalizzato a enfatizzare l’evoluzione estetica del format aziendale.

Il nuovo progetto si concentra in modo particolare su tre aree chiave:

Il reparto ortofrutta, come da consuetudine, posto strategicamente all’ingresso dello store. La linea dei reparti freschi. Il reparto cosmetica/benessere.

Il cambiamento è immediatamente percepibile a partire dal reparto ortofrutta. Qui, l’introduzione di nuove strutture in legno caldo e un soffitto rinnovato creano un ambiente accogliente che mette in risalto l’esposizione dei prodotti. L’integrazione di schermi digitali e un percorso di visita più chiaro migliorano l’informazione disponibile e la fluidità del percorso per il cliente.

Il rinnovamento prosegue nella panetteria, dove sono state aggiornate la palette cromatica e le grafiche. La nuova pavimentazione e la diversa impostazione degli arredi sono state studiate per valorizzare i prodotti da forno, trasformandoli in protagonisti visivi dell’area.

I reparti chiave del fresco (ovvero pescheria, macelleria e gastronomia) sono stati completamente riorganizzati lungo un’unica linea espositiva. L’introduzione di banchi self-service che affiancano i servizi tradizionali offre maggiore flessibilità d’acquisto alla clientela. Questi settori sono identificati da una netta distinzione cromatica – blu per la pescheria, rosso per la macelleria e marrone per la gastronomia – che, supportata da nuovi maxischermi, guida la lettura visiva e l’orientamento instore.

Tra i servizi aggiuntivi, spicca l’inserimento di un corner dedicato all’assistenza clienti. Infine, anche il reparto dedicato agli articoli per animali è stato rinnovato, con una comunicazione interna mirata a facilitare la scelta mirata dei prodotti.

Per la prima volta in Lombardia, l’intero punto di vendita Tigros di Solbiate Arno utilizza il sistema di refrigerazione Waterloop, tecnologia prodotta e implementata da Schweitzer, che ha fornito e installato tutte le attrezzature frigorifere. Questo sistema innovativo riduce in modo significativo la quantità di refrigerante necessaria, semplifica notevolmente la manutenzione e l’assistenza tecnica e, aspetto cruciale, consente un recupero del calore altamente efficiente.

Anche il reparto cosmetica è stato interamente ridisegnato, caratterizzato da nuovi arredi e da pareti di colore arancione intenso per distinguere chiaramente il reparto dal contesto generale dello store. Il layout è stato mantenuto semplice, con gondole centrali più basse e due murali laterali che delimitano l’area. Il look grafico è stato rimodulato rispetto al passato ed è stato aggiunto un soffitto decorativo.

Per quanto riguarda la ristorazione, lo spazio bistrot integrato Buongusto – già progettato da Schweitzer quindici anni fa e che qui fu inserito per la prima volta come spazio di ristorazione brandizzato all’interno di una superficie della GDO – è stato mantenuto dopo la ristrutturazione.