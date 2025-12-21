Lombardia, cambio storico per la magica funivia con vista mozzafiato: addio alle mitiche carrozze ‘vai-vieni’

Il Consiglio regionale della Lombardia ha ufficialmente approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Si tratta di una manovra imponente da 34 miliardi di euro, con una quota predominante di 24 miliardi destinata alla sanità.
Per il territorio lecchese, la notizia principale riguarda lo stanziamento di 14,3 milioni di euro, frutto di 6 emendamenti presentati dai consiglieri regionali Mauro Piazza (Lega) e Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia). Tra questi, spicca il finanziamento record di 5 milioni di euro per il completamento della nuova funivia di Artavaggio.
Nuova Funivia Artavaggio: modernizzazione e potenziamento
L’emendamento chiave, promosso dal sottosegretario Mauro Piazza, destina 5 milioni di euro al Comune di Moggio. L’obiettivo è completare l’ammodernamento della funivia, un’infrastruttura vitale per il trasporto pubblico locale.
I punti principali del progetto includono:
-
Sostituzione dell’impianto: La storica cabinovia “vai-vieni” del 1961 lascerà il posto a una tecnologia d’avanguardia.
-
Capacità di trasporto: Il nuovo impianto garantirà una portata di 1.000 persone all’ora, riducendo drasticamente i tempi di attesa.
-
Sicurezza: Implementazione dei massimi standard tecnologici per il trasporto in quota.
Il Patto Territoriale per lo Sviluppo della Valsassina
L’intervento sulla funivia non è isolato, ma si inserisce nel Patto territoriale per lo sviluppo integrato sottoscritto a fine 2024. Questo accordo vede la collaborazione tra:
-
Regione Lombardia e Provincia di Lecco.
-
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.
-
I comuni di Moggio, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Valtorta.
-
La società ITB (Imprese Turistiche Barziesi).
Il piano complessivo ammonta a 35 milioni di euro. Ai 13,5 milioni già stanziati dal Pirellone, si aggiungono ora questi ulteriori 5 milioni per coprire l’aumento dei costi dei materiali e potenziare ulteriormente l’opera.
Destagionalizzazione e turismo in montagna
Secondo il sottosegretario Mauro Piazza, l’investimento è strategico per il futuro economico della zona:
“La modernizzazione della funivia Artavaggio è fondamentale per la valorizzazione delle aree montane. Puntiamo sulla destagionalizzazione: vogliamo rendere la Valsassina un’area attrattiva e accessibile 365 giorni all’anno, non solo durante la stagione sciistica.”