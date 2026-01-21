Lombardia, i numeri Trenord nel 2025: 83.8% puntuale, 780mila corse e il record assoluto dei fine settimana

L’anno 2025 si è chiuso per Trenord con un totale di 780mila corse effettuate, un volume che segna un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Questa offerta ha permesso di trasportare 205 milioni di passeggeri, rappresentando da sola un quarto dell’intero movimento ferroviario regionale su scala nazionale. Il fulcro del servizio rimane il capoluogo, con 590mila convogli che hanno trovato il proprio punto di partenza o di arrivo all’interno della città di Milano.

Flussi di traffico e incremento dei viaggiatori feriali

La domanda di mobilità sui binari lombardi mostra una progressione costante. Le rilevazioni di novembre 2025 hanno evidenziato una media di 790mila utenti nei giorni lavorativi, dato in salita del 4% rispetto al 2024. Il motore principale di questa espansione è rappresentato dalle linee suburbane, che hanno accolto quotidianamente 384mila persone, registrando un balzo in avanti dell’8%. Parallelamente, i collegamenti Regio Express e i treni regionali hanno visto un aumento del 2%, stabilizzandosi su una quota di 378mila passeggeri al giorno.

Record di frequentazione nei fine settimana e nei festivi

Il settore del tempo libero continua a fornire numeri senza precedenti, superando del 30% i volumi registrati nel periodo antecedente alla pandemia. Nello specifico, il sabato ha visto circolare 505mila passeggeri, con una crescita del 5% sul 2024, mentre nelle giornate festive l’afflusso è stato di 384mila unità, segnando un netto +9%.

Indicatori di puntualità e variabili del servizio

Per quanto riguarda l’affidabilità oraria, l’83,8% dei convogli è giunto a destinazione puntualmente nel 2025, un miglioramento di quasi 4 punti percentuali nel confronto annuale. Analizzando le fasce di tolleranza, l’89,6% dei treni è arrivato entro i 7 minuti, mentre la quasi totalità del servizio (96,7%) è rientrata nei 15 minuti di ritardo. Qualora si isolino gli eventi non dipendenti dalla gestione diretta — come le condizioni meteorologiche avverse, gli interventi delle forze dell’ordine o l’uso improprio delle infrastrutture — il tasso di puntualità sale all’87,6%.

Sulla fluidità della circolazione hanno pesato la saturazione del nodo di Milano e una massiccia campagna di manutenzione e potenziamento. Nel corso dell’anno sono stati infatti aperti 207 cantieri sulla rete, il 23% in più rispetto al 2024.

Analisi dettagliata delle linee suburbane

Il sistema suburbano si conferma il pilastro della mobilità regionale, servendo i viaggiatori diretti verso il Passante Ferroviario di Milano, le stazioni di Porta Garibaldi e Cadorna, e i transiti sulla Cintura Sud.

La linea più utilizzata è la S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, che mantiene i suoi 58mila frequentatori giornalieri. Notevole la performance della S8 Lecco-Carnate-Milano, salita a 51mila passeggeri (+22%). Seguono la S6 Novara-Passante-Pioltello con 42mila utenti (+2%) e il complesso S1/S12 Lodi-Melegnano-Passante-Bovisa-Saronno con 35mila presenze feriali.

Classifica dei collegamenti regio express e regionali

Sul fronte dei Regio Express, la tratta Milano-Brescia-Verona resta la più frequentata con 36mila passeggeri giornalieri (+1%). Si distinguono inoltre la TILO RE80 Milano-Como-Chiasso (oltre 26mila utenti), la Bergamo-Pioltello-Milano (circa 17mila) e la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano (poco meno di 17mila).

Tra le linee Regionali, la Milano Cadorna-Saronno-Como Lago conta 25mila passeggeri, dato invariato rispetto al 2024. Risultati rilevanti anche per la Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord (24mila) e per la Milano Cadorna-Seveso-Asso, che con 24mila utenti cresce del 12%.

Gestione dei nodi urbani e dei collegamenti verso malpensa

Il sistema milanese, con le sue 24 stazioni cittadine, ha gestito complessivamente 590mila corse. Di queste, 133mila hanno percorso il Passante Ferroviario, garantendo il transito delle linee S1, S2, S5, S6, S12 e S13.

Al di fuori di Milano, i centri più attivi sono Saronno con 195mila corse e Monza con 129mila. Seguono per intensità di traffico Treviglio (125mila), Varese (96mila) e Como (87mila). Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, sono state 67mila le corse dirette verso Malpensa Aeroporto partendo da Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bellinzona e Varese.

Statistiche sulle corse non effettuate e scioperi

Nel 2025, a fronte di circa 800mila corse programmate, il tasso di soppressione è stato dell’1,3%. Ciò significa una media di 29 corse annullate al giorno su un’offerta totale che, partendo da 2300 treni, è cresciuta fino a 2400 da metà dicembre. A questi dati si sommano 9.500 corse cancellate a causa delle mobilitazioni sindacali avvenute durante l’anno.