Turismo sostenibile sul Lago di Como: bastano 15 euro per scoprire le meraviglie del territorio con treno e bus

Con Trenord e ASF Autolinee alla scoperta di Como e dei dintorni, senz’auto in modo sostenibile: l’azienda ferroviaria lombarda e la società di tpl comasca, propongono “Como Open Pass”, nuovo biglietto che unisce al viaggio in treno l’utilizzo delle linee bus urbane ed extraurbane, verso le bellezze architettoniche del centro città o destinazioni fuori porta come Brunate, Menaggio, Bellagio, Argegno o la Val d’Intelvi.

Il pacchetto nasce nell’ambito di “Gite in treno”, iniziativa di Trenord che propone itinerari e idee per raggiungere in treno le destinazioni del tempo libero, per un turismo sostenibile.

Il biglietto integrato “Como Open Pass”

Al costo di 15 euro, il biglietto speciale comprende un viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi località della Lombardia alle stazioni di Como Lago o Como San Giovanni e spostamenti giornalieri illimitati sulle linee ASF locali, per esplorare Como città, Brunate e altre mete della provincia, tra cui Bellagio via Asso. “Como Open Pass” è ideato per chi vuole fare una gita fuori porta a Como e nei dintorni, evitando code e problemi di parcheggio.

Il biglietto è in vendita online sul sito https://www.trenord.it/giteintreno/, nelle biglietterie Trenord e presso le rivendite autorizzate. Al momento dell’acquisto, è necessario indicare la data di utilizzo.

Il servizio ferroviario verso Como

Le principali stazioni della città sono Como San Giovanni e Como Lago, situate a pochi passi dal centro e dal lungolago. La stazione di Como San Giovanni è direttamente collegata a Milano Porta Garibaldi dai treni della linea S11 Milano-Como-Chiasso e a Milano Centrale dalla linea TILO RE80. Como Lago è servita dalla linea Milano-Saronno-Como Lago. Ulteriori informazioni sul biglietto speciale e sugli orari sono disponibili su trenord.it e App.