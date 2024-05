Una prova speciale nel cuore del paese e lo spettacolo tra montagne e lago: ecco il Rally della Valle Intelvi

Manca poco al Rally della Valle Intelvi, appuntamento che raduna tantissimi appassionati da tutto il Lago di Como e anche ben oltre. La presentazione della gara è stata svolta nella suggestiva cornice della Locanda Sant’Anna di Argegno e adesso è scattato il conto alla rovescia per la 16° edizione del Rally della Valle D’Intelvi.

La competizione promossa da “Valle Intelvi Corse” in stretta sinergia con l’associazione “Rally dei Laghi” inserita nel calendario dei Rally Nazionali, si svolgerà nel week-end fra il 18 e 19 Maggio con partenza e arrivo da San Fedele D’Intelvi.

La 16° edizione del Rally della Valle D’Intelvi Trofeo Rainoldi al quale sono abbinati i memorial Enrico Manzoni e Nando Prada, si svilupperà lungo nove prove speciali. Vedrà inoltre al via i protagonisti del Lakes Rally Trophy, secondo appuntamento dopo il Rally dei Laghi. Sabato 18 Maggio dopo il via da San Fedele D’Intelvi si svolgeranno ben cinque delle nove prove speciali in programma a iniziare dall’attesissima parziale cittadina allestita nel cuore di Lanzo D’Intelvi. Un chilometro e settecentocinquanta metri che sicuramente saprà attrarre il pubblico delle grandi occasioni.

Nella prima giornata si svolgeranno inoltre le prove di “Osteno – Laino Tellero” che misura poco meno di quindici chilometri e verrà ripetuta due volte, cosi come la “Pigra Blessagno” di quattro chilometri. Riordino e Parco Assistenza a Lanzo – Paraviso dopo le prime tre prove e arrivo della prima giornata con l’entrata nel riordino notturno alle 22.39. La gara riprenderà la Domenica con i parziali di “Bolla” lungo poco più di cinque chilometri e “Argegno – Schignano – Cerano” che misura invece sette chilometri; anche questi tratti verranno ripetuti due volte e inframezzati dal Riordino e dal Parco Assistenza di Lanzo Paraviso.

L’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno a San Fedele D’Intelvi alle ore 15.11 dove verranno consegnati i memorial Enrico Manzoni riservato al primo equipaggio della Valle D’Intelvi e il memorial Nando Prada che andrà invece al vincitore di classe che totalizzerà il maggior distacco dal secondo classificato. Le iscrizioni sono state prorogate a martedì 14 Maggio. Lo scorso anno la vittoria andò ad Andrea Spataro e Omar Piras a bordo di una Volkswagen Polo Rally2.

Durante l’incontro, presenti i sindaci dei comuni interessati al passaggio della gara e numerose cariche istituzionali fra i quali l’assessore della Regione Lombardia Alessandro Fermi, Roberto Galli presidente del Confartigianato di Como e vari sindaci della zona interessata al passaggio della competizione. A fare gli onori di casa è stato Luigi Spinelli sindaco di Argegno il quale, oltre ad esprimere il benvenuto della sua comunità agli sportivi e agli appassionati, ha sottolineato l’importanza di questi eventi sotto l’aspetto turistico-culturale per una zona che offre grandi risorse paesaggistiche. La dottoressa Paola Capozzi, vice Questore di Como ha invece puntato l’attenzione in modo particolare sulla sicurezza elogiando il comitato organizzatore per il lavoro svolto già nelle passate edizioni.

Ferruccio Rigola, presidente della Comunità Montana ricordando Enrico Manzoni e Nando Prada, ha condiviso le parole del Sindaco Spinelli.“Il successo delle ultime due edizioni è senza dubbio sintomatico del grande lavoro svolto dagli organizzatori e dell’importanza di questa competizione a livello sportivo” ha spiegato “ma è determinate anche sotto l’aspetto economico e culturale per le comunità di tutta la valle” .

Lanzo D’Intelvi sarà teatro della prima prova speciale della gara. Il sindaco della bella cittadina prealpina, Marcello Grandi si è detto particolarmente entusiasta di poter ospitare nel suo comune una prova speciale della gara. “Per noi è davvero un grande piacere poter ospitare una prova speciale del rally. A questo proposito non possiamo dimenticare Enrico Manzoni che era nostro concittadino ed è stato uno fra gli artefici della nascita di questa competizione” ha dichiarato il primo cittadino.

Gli fa eco Cipriano Soldati sindaco di Laino: “Visto l’entusiasmo del mio collega, e il particolare clima che si respira intorno a questo evento, auspico per il prossimo anno di poter ospitare anche noi la prova speciale nel cuore del centro abitato”. L’avvocato Enrico Gelpi, presidente Aci Sport Como vanta un lusinghiero passato sportivo. Oggi ricopre una carica istituzionale ma ricorda con piacere le sfide sportive di un tempo. “Da ex rallista ho dei ricordi bellissimi di queste strade – ha raccontato Gelpi – Questa gara è sempre stata molto tecnica e selettiva e sono convinto lo sarà anche quest’anno. Per l’Automobil Club è senza dubbio un valore aggiunto avere nel proprio territorio eventi che esprimono professionalità e passione”.

Fra le personalità intervenute anche Fiorenzo Bongiasca Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Como. “La presenza di numerose istituzioni, di tutti i sindaci dei paesi interessati dal passaggio del rally, del particolare clima di entusiasmo che si respira intorno a questo evento, fa capire quanto dietro e tutto questo ci sia un grande lavoro di squadra e la condivisione che ha caratterizzato la fase di preparazione di questo appuntamento”.