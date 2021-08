Da domani vaccino in due farmacie comasche: ecco dove si sperimenta il servizio

l via da domani, 3 agosto, la fase sperimentale di somministrazione del vaccino anti-Covid19 presso le farmacie individuate da Regione Lombardia. Per il territorio dell’ATS Insubria sono:

· Como, farmacia Di Breccia srl, via Perego 7;

· Bulgarograsso (Co), farmacia Sant’Agata srl, via Guffanti 2/b;

· Gallarate (Va), farmacia dott. Paolo Introini & c. sas, via Magenta 27;

· Varese, farmacia Della Brunella, via Salvo D’Acquisto 2.

L’iniziativa è rivolta agli over 60 non ancora vaccinati. Ciascuna farmacia metterà a disposizione un’agenda specifica organizzata secondo criteri condivisi con Regione Lombardia al fine di evitare lo spreco di dosi. Il cittadino che intende aderire dovrà prenotarsi direttamente presso la Farmacia aderente.

Verrà somministrato il vaccino monodose Janssen- Johnson&Johnson.

ATS Insubria ha, nei giorni scorsi, richiesto la collaborazione dei Medici di Assistenza Primaria per sensibilizzare i propri pazienti over 60 non ancora vaccinati. Si ritiene, infatti, che in considerazione del carattere sperimentale e della vicinanza territoriale, la proposta possa essere di interesse per i cittadini afferenti agli ambiti delle farmacie stesse e che possa progressivamente essere successivamente estesa su più ampia scala.

L’avvio della sperimentazione, va ad integrare la campagna speciale dedicata al target degli ultrasessantenni avviata lo scorso 12 luglio. Al 31 luglio sono stati 2.317 (932 in provincia di Como e 1.385 in provincia di Varese) i cittadini over 60 che hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen- Johnson&Johnson.

In virtù della richiesta registrata, si è ritenuto di proseguire l’iniziativa per tutto il mese di agosto. ATS Insubria rinnova l’invito ad aderire alla campagna a tutti gli over 60 non ancora vaccinati e non prenotati sulla piattaforma regionale o guariti da almeno 3 mesi. E’ possibile presentarsi senza appuntamento presso i centri vaccinali del territorio aderenti, durante gli orari di apertura.

CV INDIRIZZO GIORNI APERTURA ORARI APERTURA CV Schiranna Piazzale Roma 1 Loc. Schiranna VARESE tutti i giorni fino al 31.08 8.00 – 20.00 CV Rancio Valcuvia Via Provinciale 13 Loc. Rancio Valcuvia CUVEGLIO tutti i giorni fino al 31.08 8.00 – 20.00 CV Ospedale di Gallarate Via Pastori 4 GALLARATE dal lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 CV Villa Erba* Largo Lucchino Visconti 4 CERNOBBIO tutti i giorni fino al 15.08 8.00 – 20.00 CV Lariofiere* Viale Resegone 9 ERBA tutti i giorni fino al 31.08 8.00 – 20.00

* Gli HUB CV Villa Erba e Lario Fiere il giorno di Ferragosto 15/08 saranno aperti con il seguente orario: 8.00 – 14.00.

Sarà necessario essere muniti di Tessera Sanitaria, Consenso Informato e Scheda Anamnestica compilati. La documentazione è scaricabile dal sito di ATS Insubria da questo link.