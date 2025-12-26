In Lombardia c’è il colosso del verde: fattura 87 milioni, apre un nuovo negozio e assume 50 persone

Il panorama commerciale della Brianza si prepara ad accogliere un importante investimento nel settore del green e del tempo libero. Viridea, la celebre catena italiana dedicata al giardinaggio e alla cura degli animali, ha ufficializzato l’apertura del suo undicesimo Garden Center a marchio proprio. La nuova struttura sorgerà a Carate Brianza, in una posizione strategica situata a margine della Statale 36 (SS36), con un’inaugurazione prevista per l’inizio del 2026.

L’operazione porterà con sé un significativo impatto occupazionale: l’azienda è infatti alla ricerca di 50 nuove figure professionali da inserire nel proprio organico, privilegiando le selezioni sul territorio locale.

In vista dell’apertura, Viridea ha avviato le procedure per l’assunzione di circa 50 persone. Le mansioni ricercate spaziano dagli addetti alla vendita per i reparti giardinaggio e arredo giardino, ai responsabili di reparto, fino agli addetti alle casse.

Il cronoprogramma dell’opera prevede che la costruzione vera e propria del Garden Center inizi nei primi mesi del 2026, con l’obiettivo di tagliare il nastro e completare l’inaugurazione entro la primavera dello stesso anno. Per garantire la massima accessibilità ai visitatori, il progetto prevede la realizzazione di oltre 300 posti auto.

Il nuovo punto vendita di Carate Brianza sarà caratterizzato da dimensioni imponenti e da una progettazione orientata all’esperienza del cliente. Il Garden Center si svilupperà su un’area complessiva di oltre 46.000 metri quadri, così ripartiti:

Area vendita: oltre 7.000 mq dedicati a piante, giardinaggio, arredamento outdoor, fai da te e pet care.

Vivaio: 2.600 mq destinati alla cura e all’esposizione di essenze arboree.

Area esterna ricreativa: 16.000 mq formati da un vero e proprio parco con laghetto e un’area giochi attrezzata per i bambini.

Il consolidamento del marchio in Lombardia, dove sono già presenti altri 7 centri, è supportato da dati economici estremamente positivi. Nel 2023, i Garden Center Viridea hanno registrato un fatturato di 87,4 milioni di euro, segnando una crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. Il successo della catena è testimoniato anche dall’affluenza di pubblico, con oltre 7 milioni di visitatori complessivi registrati nell’ultimo anno solare.