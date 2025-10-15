Paura a Como, incendio nella sauna dello storico hotel Villa Flori affacciato sul lago: cento evacuati (il video)

Per cause che saranno poi chiarite questa sera, poco prima delle 20, è andata in fiamme una sauna al quarto piano dello storico Hotel Villa Flori sulla via per Cernobbio.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. I pompieri del comando di Como sono intervenuti con tre squadre anche da Cantù e Appiano Gentile. Evacuate a titolo precauzionale circa 100 persone fra ospiti ed addetti, non si segnalano feriti. Al momento due piani della struttura non sono praticabili. In corso di valutazione la dinamica

Ecco il video inviato da un nostro amico pescatore:

