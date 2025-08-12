Whatsapp Facebook-f Instagram

,

Attualità, Cronaca

Centro Como, ubriaco e a petto nudo se la prende coi passanti, poi dà di matto nell’auto della polizia

  • 13:35

a Polizia di Stato di Como ha denunciato un uomo di 32 anni, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, per resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza molesta.

L’intervento è scattato intorno alle 7:45 di questa mattina, quando una Volante della Questura di Como ha ricevuto una segnalazione alla Sala Operativa. Un uomo, in Viale Masia, stava importunando i passanti con una bottiglia in mano.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo, che corrispondeva alla descrizione. Il 32enne, a petto nudo e con escoriazioni che si era provocato da solo, si è subito mostrato ostile e senza documenti d’identità. Alla richiesta di seguirli nell’auto di servizio, ha aggredito uno degli agenti. Per garantire la sicurezza loro e dei passanti, è stato immobilizzato.

Durante il tragitto verso la Questura, il 32enne ha continuato a sferrare calci e testate all’interno dell’auto. Una volta arrivati in Questura, gli agenti sono riusciti a calmarlo e a procedere con gli accertamenti del caso. L’uomo aveva già precedenti per reati legati all’immigrazione e per furto aggravato. È stato quindi denunciato per ubriachezza molesta e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In aggiunta, il Questore di Como, Marco Calì, ha emesso un ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
