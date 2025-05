Paura in provincia di Como: incendio nell’antica villa abbandonata, arrivano i Vigili del fuoco

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco oggi intorno alle 16.45 a Beregazzo con Figliaro alla storica Villa Lucini (nell’elenco dei Beni Culturali della Lombardia) in via Risorgimento per la segnalazione incendio.

Allertati da residenti che vedevano fumo e poi fiamme uscire dalla dimora sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile con cinque mezzi per domare il rogo che ha coinvolto alcune suppellettili e una porzione di tetto. Non sono state segnalate persone coinvolte.

Lo stabile risulta è abbandonato da tempo ed è già stato teatro di atti vandalici e ricovero di senza tetto.