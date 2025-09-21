Erba, centrodestra in pezzi: Fratelli d’Italia all’opposizione e veto su Caprani. Zoffili (Lega): “Irresponsabili”

Clamoroso caso politico in provincia di Como e nello specifico a Erba: la maggioranza di centrodestra va in pezzi.

L’antefatto, come noto, risale allo scorso mese di agosto, quando il sindaco Mauro Caprani aveva revocato le deleghe all’assessore di FdI, Paolo Farano, con lo stesso primo cittadino che si era assunto direttamente le responsabilità di Cultura, Turismo, Marketing territoriale, Istruzione, Restauro di Villa Ceriani e Villa Candiani. Il motivo? Il voto contrario (e unico) di Farano al progetto di fattibilità per la riqualificazione di Corso 25 Aprile.

Ne era seguita una sorta di ‘non belligeranza’ da parte di Fratelli d’Italia, che era rimasta in maggioranza pur pronta a votare secondo le proprie valutazioni ogni singolo provvedimento.

Ora, invece, l’addio definitivo alla compagine di centrodestra da parte del gruppo meloniano. Lo scorso venerdì, infatti, il presidente del circolo di Erba di FdI, Paolo Corbellini, ha comunicato agli ormai ex alleati la decisione di passare direttamente all’opposizione. Ma non solo: dai meloniani è già stato posto un no categorico a qualsiasi appoggio a Mauro Caprani nel caso volesse ricandidarsi a sindaco nel 2027. Strappo totale, insomma.

Nella serata è arrivato il comunicato del deputato erbese della Lega Eugenio Zoffili: “Sono amareggiato per la decisione dei Fratelli d’Italia di Erba di passare all’opposizione. Attraverso i diversi incontri di maggioranza che ho organizzato, ho fatto di tutto e mi sono impegnato fino all’ultimo, rappresentando la Lega, per cercare di far comprendere agli amici erbesi di Fratelli d’Italia l’importanza del centrodestra unito, modello di governo vincente e virtuoso a Roma, nella maggioranza delle Regioni italiane e sul territorio, proponendo anche concrete soluzioni di mediazione che però non hanno accettato”.

“Spaccare il centrodestra – ha attaccato poi Zoffili nel passaggio finale – dimostra scarsa responsabilità nei confronti della Città e degli impegni presi con gli elettori in campagna elettorale. Fortunatamente gli erbesi non pagheranno per questa scelta che, lo ripeto, è irresponsabile e poco lungimirante anche in vista delle future elezioni amministrative: la tenuta dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Caprani è stabile e forte. Andremo avanti a lavorare con il massimo impegno per Erba anche senza di loro e porteremo a termine importanti progetti per il bene, il futuro e lo sviluppo della Città: dalla sicurezza urbana, che è la priorità della Lega, alla riqualificazione del centro cittadino, fino all’attenzione quotidiana per ogni necessità di tutte le frazioni”.