Inchiesta urbanistica a Milano, interrogazione parlamentare di Europa Verde sul nuovo stadio di Como (e non solo)

Europa Verde, movimento ambientalista guidato a Como da Elisabetta Patelli, interviene sul tema nuovo stadio di Como – e in generale su tutti i futuri impianti sportivi a Como – con una nota. Inoltre, questa sera delegazione sarà presente in Consiglio per due motivi: “Essere al fianco del comitato dei cittadini per lo stadio per chiedere trasparenza e partecipazione finora negate nel progetto dello stadio e, in relazione ai recenti sviluppi di cronaca, annunciare il deposito domattina di un’interrogazione parlamentare che, sempre ai fini della trasparenza, sollecita i ministeri competenti e l’Anac a vigilare affinché il Comune di Como assuma una posizione di trasparenza e di cautela a tutela della propria integrità e diquella dei tre grandi progetti sportivi avviati (oltre allo stadio, i campi da rugby in via Longoni e piscina e palazzetto a Muggiò, ndr).

Di seguito la nota integrale di Europa Verde Como.

Come delegazione territoriale di Europa Verde Como, esprimiamo la nostra piena solidarietà al Comitato Cittadino che da tempo segnala mancato coinvolgimento e carenza di trasparenza nell’iter progettuale relativo al nuovo stadio Sinigaglia. Riteniamo che su un intervento di tale impatto urbanistico e sociale la voce dei cittadini debba essere ascoltata e valorizzata fin dalle prime fasi decisionali.

Alla luce delle recenti notizie giudiziarie che interessano il panorama urbanistico milanese – e che vedono coinvolti soggetti che hanno ricoperto ruoli chiave anche nei principali progetti urbanistici della città di Como – riteniamo ancora più urgente un’assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione locale. Senza entrare nel merito delle indagini in corso, e nel pieno rispetto dell’autonomia della magistratura, riteniamo doveroso che il Comune di Como si attivi per garantire la massima trasparenza e collaborazione con gli organi competenti.

È proprio per questo che domani mattina verrà depositata un’interpellanza parlamentare, a firma dell’on. Devis Dori (Alleanza Verdi e Sinistra), indirizzata ai ministeri competenti e all’ANAC, affinché venga fatta chiarezza sull’iter e vengano assicurate ai cittadini tutte le informazioni e garanzie necessarie per un sereno e corretto prosieguo dei progetti in corso, evitando ulteriori problemi alla città dovuti a eventuali opacità oppure omissioni. Europa Verde Como continuerà a vigilare e a promuovere una cultura politica fondata sulla trasparenza, sulla legalità e sul coinvolgimento attivo della cittadinanza, valori imprescindibili per lo sviluppo sostenibile e democratico della nostra città.

EMANUELA URZIA

Portavoce Europa Verde Como