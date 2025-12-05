Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Politica

La rimpatriata dei socialisti comaschi: giovane e vecchia guardia unite da politica, musica e cassoeula

  • 19:34

Grande rimpatriata socialista, oggi venerdì 5 dicembre, a Senna Comasco. All’agriturismo La Fornace doppio momento, culturale e gastronomico per il tradizionale incontro prenatalizio.

Il momento di approfondimento è stato dedicato alla riforma costituzionale, con ampia partecipazione dei presenti.

Tra vecchia e nuova guardia, hanno preso la parola Giuseppe Battarino, Sergio Simone, Roberto Parotelli, Claudio Cattaneo, Adelino Pastorello, Alfio Balsamo, Valerio Perroni, Matteo Frigerio, Enzo Cresta e Francesca Somaini. Il Consigliere Regionale dem Angelo Orsenigo ha portato il saluto del Pd ed è poi arrivata anche la Segretaria Provinciale del partito, Carla Gaiani.

Per i momenti più conviviali, musica e cantanti si sono alternati nel contesto di un pranzo robusto, a base di risotto con i formaggi valtellinesi e cassoeula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY