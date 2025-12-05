La rimpatriata dei socialisti comaschi: giovane e vecchia guardia unite da politica, musica e cassoeula

Grande rimpatriata socialista, oggi venerdì 5 dicembre, a Senna Comasco. All’agriturismo La Fornace doppio momento, culturale e gastronomico per il tradizionale incontro prenatalizio.

Il momento di approfondimento è stato dedicato alla riforma costituzionale, con ampia partecipazione dei presenti.

Tra vecchia e nuova guardia, hanno preso la parola Giuseppe Battarino, Sergio Simone, Roberto Parotelli, Claudio Cattaneo, Adelino Pastorello, Alfio Balsamo, Valerio Perroni, Matteo Frigerio, Enzo Cresta e Francesca Somaini. Il Consigliere Regionale dem Angelo Orsenigo ha portato il saluto del Pd ed è poi arrivata anche la Segretaria Provinciale del partito, Carla Gaiani.

Per i momenti più conviviali, musica e cantanti si sono alternati nel contesto di un pranzo robusto, a base di risotto con i formaggi valtellinesi e cassoeula.