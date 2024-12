Nella nuova direzione nazionale dei Verdi c’è anche la storica ambientalista comasca: “Grande sfida”

L’Assemblea nazionale di Europa Verde 2024 – Terra di Pace, che si è chiusa ieri a Chianciano con l’elezione di Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta a co-portavoce nazionale, ha provveduto anche ad eleggere la nuova direzione nazionale.

Nel nuovo organo politico di Europa Verde è stata eletta Elisabetta Patelli, storica esponente dei Verdi di Como, già presidente onoraria dei Verdi della Lombardia e attualmente componente dell’esecutivo regionale.

«Ringrazio per la fiducia accordata – dichiara Patelli – e accolgo con piacere questa nuova responsabilità all’interno della direzione nazionale, consapevole delle sfide che ci attendono in un momento così delicato per il nostro Paese. Ora più che mai è necessario impegnarsi per la democrazia, i diritti personali e sociali e per promuovere la conversione ecologica, unica strada per garantire un futuro migliore e sostenibile alle prossime generazioni».

«A Elisabetta Patelli – afferma l’onorevole Devis Dori, co-portavoce di Europa Verde della Lombardia – i miei complimenti e i miei migliori auguri di buon lavoro per i nuovi impegni all’interno di Europa Verde».