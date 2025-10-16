Cure domiciliari, da Regione Lombardia arrivano 21 milioni di euro per la provincia di Como

“Le nuove delibere approvate dalla Giunta regionale rafforzano in modo significativo la rete delle cure domiciliari in Lombardia, portando assistenza di qualità direttamente nelle case degli anziani e delle persone fragili”. Lo dichiara Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

143 milioni di euro per rafforzare le cure domiciliari in Lombardia

Le delibere prevedono un investimento complessivo di 143 milioni di euro di fondi PNRR, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione e la tempestività delle cure domiciliari, evitando ricoveri impropri o accessi non necessari in Pronto Soccorso e garantendo percorsi sanitari coordinati e multidisciplinari.

ATS Insubria e ASST Lariana

Per il territorio dell’ATS Insubria, comprendente l’ASST Lariana, le delibere prevedono:

– potenziamento della presa in carico a domicilio degli over 65 da parte dei Medici di Assistenza Primaria (MAP);

– attivazione di progetti sperimentali di assistenza sanitaria e sociosanitaria a domicilio, rivolti in particolare a chi ha difficoltà a raggiungere i servizi ambulatoriali;

– sviluppo di prestazioni specialistiche domiciliari per persone anziane non autosufficienti, gestite da enti pubblici e privati accreditati, integrate nel Piano Assistenziale Individuale (PAI).

“Questi interventi rappresentano un passo concreto per migliorare la qualità della vita delle persone fragili del territorio lariano, rafforzando la rete territoriale e sostenendo le famiglie nel loro ruolo di primo presidio di cura – sottolinea Dotti. La Regione conferma così la propria capacità di garantire un modello di assistenza moderna, vicino alle persone e attento ai bisogni reali della comunità. Ringrazio l’assessorato al Welfare e l’assessore Guido Bertolaso per l’impegno costante nel promuovere interventi concreti e vicini al territorio”.

Ripartizione fondi ATS Insubria e ASST Lariana:

– Percorsi Medici di Assistenza Primaria (MAP) – 61,9 milioni complessivi

– ASST Lariana – 3.626.986 euro

Totale ATS Insubria: 9.381.928 euro

Progetti sperimentali di assistenza sanitaria e sociosanitaria a domicilio – 37,4 milioni complessivi

– ASST Lariana – 2.191.409 euro

Totale ATS Insubria: 5.668.519 euro

Prestazioni specialistiche a domicilio – 44 milioni complessivi

– ATS Insubria: 6.733.679 euro

Totale complessivo assegnato all’ATS Insubria: 21.784.126 euro