Si cercano 23 medici a Como e in altre 5 città della Lombardia: ecco il bando

Sul sito dell’Inps.it nella sezione Avvisi, Bandi e Fatturazione/Reclutamenti – Selezioni territoriali, è stato pubblicato un Avviso per il reclutamento di 23 medici ai quali conferire incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, inclusa la partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad operazioni peritali nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445bis del c.p.c, per garantire il corretto funzionamento e avvio della sperimentazione di cui al D.Lgs. 62/2024 nel territorio lombardo. I posti da coprire riguardano, in particolare, le province che partiranno dal 1° marzo: Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio.

Gli interessati potranno inviare, entro il 10 febbraio la propria candidatura, corredata di curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it.

Ulteriori informazioni potranno essere indirizzate alla seguente casella di posta elettronica della Direzione regionale Lombardia: Direzione.lombardia@inps.it. Per i requisiti si invita a consultare l’avviso pubblicato sul sito, raggiungibile al seguente QR Code: