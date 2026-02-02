Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità, Sanità

Si cercano 23 medici a Como e in altre 5 città della Lombardia: ecco il bando

  • 17:21

Sul sito dell’Inps.it nella sezione Avvisi, Bandi e Fatturazione/Reclutamenti – Selezioni territoriali, è stato pubblicato un Avviso per il reclutamento di 23 medici ai quali conferire incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, inclusa la partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad operazioni peritali nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445bis del c.p.c, per garantire il corretto funzionamento e avvio della sperimentazione di cui al D.Lgs. 62/2024 nel territorio lombardo. I posti da coprire riguardano, in particolare, le province che partiranno dal 1° marzo: Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio.

Gli interessati potranno inviare, entro il 10 febbraio la propria candidatura, corredata di curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it.

Ulteriori informazioni potranno essere indirizzate alla seguente casella di posta elettronica della Direzione regionale Lombardia: Direzione.lombardia@inps.it. Per i requisiti si invita a consultare l’avviso pubblicato sul sito, raggiungibile al seguente QR Code:

694_AVVISO-23-MEDICI-EXTRA-ACN-DR-LOMBARDIA_firmato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY