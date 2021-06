Vaccino over 12 anni a Como e Lombardia: da domani (2 giugno) prenotazioni al via

Novità e cambiamento non atteso sul fronte delle prenotazioni del vaccino anti covid. Se da stasera partono, come annunciato, per gli over 16, già da domani (2 giugno) potranno prenotare anche gli over 12 anni.

Lo fa sapere la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Spiega: “Potranno accedere al portale di Poste tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa, a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L’inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle 23 è motivato dall’allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto”.

I ragazzi con dodici anni compiuti, e tutti gli altri, saranno vaccinati negli hub. Quelli compresi nella fascia 12-17 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o comunque un tutore che firmerà il consenso informato per la somministrazione.

Come per tutti la data della seconda dose (anzi meglio la finestra, in genere di 10-15 giorni) viene comunicata all’atto dell’iscrizione alla prima direttamente dal portale di poste.

Per prenotare, come sempre, bisogna accedere al portale regionale gestito da Poste: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

E’ possibile inoltre contattare il call center (800.894.545), attivare la procedura nei postamat o con i portalettere.

La Lombardia è la prima regione italiana ad aprire per questa fascia d’età.