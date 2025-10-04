Perrone risponde a Samardzic: finisce 1-1 tra Como e Atalanta

ATALANTA-COMO 1-1

Il Como ha risposto con una prova di grande carattere al pareggio amaro di settimana scorsa contro la Cremonese. I lariani somno andati sotto in avvio ma hanno avuto la forza di riprenderla e di reggere al forcing dell’Atalanta nel finale di partita.

Il primo tempo è stato uno spettacolo. Le due squadre hanno giocato a ritmi elevatissimi e hanno creato tantissime occasioni per incidere in zona gol. A sbloccare subito la pratica ci ha pensato Samardzic che ha battuto Butez con un mancino potente e preciso da dentro l’area di rigore. Poco dopo la Dea ha anche sfiorato il 2-0 ma Perrone si è immolato e ha salvato sulla linea il colpo con il destro di Sulemana. Oltre a murare come un pallavolista Perrone ha anche inciso in avanti. E’ stato lui, infatti, con un tiro cross d’esterno mancino a fare 1-1 e a ristabilire la parità che era subito stata spezzata dall’Atalanta. Lookman verso la mezz’ora ha sfiorato il 2-1, ma il suo sinistro è finito largo e il pareggio ha retto fino all’intervallo.

La ripresa è stata completamente diversa dai primi 45 minuti. Il ritmo della contesa si è abbassato e le due formazioni si sono studiate senza trovare il guizzo giusto per portarsi in vantaggio. Solo Lookman e Maldini, infatti, si sono resi pericolosi dalle parti di Butez ma i loro tentativi sono stati murati. Nonostante la pressione finale dei nerazzurri il Como ha risposto colpo su colpo ed ha portato fino al triplice fischio finale l’1-1 maturato nei primi 20 minuti.

Ora arriva la sosta per le nazionali. Dopo la pausa di due settimane il Como tornerà in campo al Sinigaglia contro la Juventus, in un’altra partita di grande caratura che potrà far vedere quanto sono grandi i ragazzi di Fabregas.

Marcatori: Samardzic 6 pt. Perrone 19 pt.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Lookman. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Obrić, Brescianini, Maldini, Krstović.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Vojvoda; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Alberto Moreno, Posch, Bonsignori Goggi, Cerri.

Arbitro: Luca Zufferli

SECONDO TEMPO

Termina 1-1 la sfida tra Atalanta e Como. Perrone risponde a Samardzic e permette ai lariani di uscire con un punto da Bergamo.

Minuto 91: bel lavoro di Morata che di defila, si libera di Hien e crossa in area senza però trovare compagni.

Ci saranno 4 minuti di recupero.

Minuto 89: fuori Da Cunha e dentro Kempf.

Minuto 88: Zufferli ammonisce anche Addai che commette fallo su Musah.

Minuto 85: Posch sostituisce Smolcic che è appena stato ammonito.

Minuto 85: giallo per Smolcic che stende Maldini che lo aveva saltato nettamente.

Minuto 84: Maldini diretto in porta su punizione: palla larga.

Minuto 83: ammonito Diego Carlos.

Minuto 81: slalom di Maldini che si libera di Perrone e Da Cunha. Dopo il dribbling si crea lo spazio per cercare la porta con il destro, ma la sua conclusione è debole e centrale e facile preda di Butez.

Minuto 78: Maldini!! Il figlio d’arte raccoglie la respinte di pugno di Butez su una punizione di Zappacosta e scarica il mancino in porta. Smolcic mura con il corpo.

Minuto 73: tre cambi per la Dea. Musah, Maldini e Krstovic entrano per Ederson, Lookman e Sulemana.

Minuto 72: Nico Paz appoggia per Da Cunha che calcia di prima con il sinistro. Carnesecchi è attento e blocca a terra.

Minuto 68: arrivano due sostituzioni nel Como. Alex Valle rimpiazza Vojvoda mentre Caqueret rileva Baturina.

Minuto 65: Diego Carlos respinge su Lookman!! Sulemana mette a rimorchio per Lookman che va in porta con il mancino. Diego Carlos ci mette la gamba e salva i suoi.

Minuto 61: anche Juric cambia qualcosa. Brescianini entra al posto di Samardzic.

Minuto 58: il primo giallo della gara è per Djimsiti. Il difensore della Dea arriva in ritardo su Baturina e si prende il cartellino.

Minuto 56: Nico Paz ci prova da lontano ma il suo tiro viene contratto dalla retroguardia nerazzurra.

Minuto 52: Pasalic per Lookman che però sbaglia il controllo e favorisce l’uscita di Butez.

Minuto 51: altro piazzato di Baturina che trova la testa di Ramon. Il tocco dell’ex Real finisce decisamente largo.

Minuto 48: Pasalic manda Sulemana sul fondo. Il numero 7 di casa mette in mezzo dove Diego Carlos anticipa tutti mandando in angolo.

Minuto 46: Ramon arriva sul calcio d’angolo battuto da Baturina ma non riesce ad indirizzare il suo colpo di testa in porta.

La ripresa inizia con un cambio nel Como. Morata prende il posto di Douvikas.

PRIMO TEMPO

Finisce 1-1 il primo tempo tra Atalanta e Como. Succede tutto nei primi 20 minuti: prima Samardzic manda avanti la Dea e poi Perrone risponde con un grande gol di mancino.

1 minuto di recupero.

Si sta per chiudere un primo tempo ricchissimo di emozioni. L’Atalanta adesso sta provando a riversarsi della metà campo del Como per trovare il gol del nuovo vantaggio.

Minuto 37: Addai riceve sull’esterno e cerca di mandare in porta Douvikas. Bernasconi è bravo ad intercettare il passaggio dell’olandese.

Minuto 34: Lookman ha spazio al limite dell’area e libera il destro: il Como fa muro.

Minuto 32: corner di Samardzic che chiama all’uscita Butez che subisce fallo. Il portiere del Como resta a terra dolorante.

Minuto 30: Addai converge sul sinistro e ci prova. Carnesecchi blocca il tentativo un po’ troppo centrale dell’ex Az.

Minuto 29: Lookman non va lontano dal 2-1!! Verticalizzazione di Samardzic per Lookman. Il nigeriano salta Ramon e calcia con il mancino mandando a lato di pochissimo.

Minuto 26: Addai scappa a Bernasconi e mette al centro. Baturina arriva per primo sul pallone ma mastica il destro e calcia malissimo.

Primi 20 minuti bellissimi in quel di Bergamo. Botta e risposta immediata tra le due squadre che stanno regalando uno spettacolo molto piacevole.

Minuto 19: da difensore a goleador, Perrone fa 1-1!! Perrone recupera su Pasalic e tenta un cross di esterno per Douvikas. Il traversone dell’argentino si trasforma in un tiro che scavalca Carnesecchi, tocca il palo e si infila in porta. Primo gol in maglia Como per Perrone e 1-1.

Minuto 8: cross deviato di Smolcic alla ricerca di Douvikas. Carnesecchi esce e con il pungo anticipa il numero 11 lariano.

Minuto 6: Samardzic spacca la partita, avanti ci va l’Atalanta!! Recupero di Hien che serve Samardzic. Il serbo penetra in area di rigore, scambia in qualche modo con Ederson e scaraventa in porta il sinistro vincente. Subito in vantaggio gli uomini di Juric.

Comincia la partita

Il sabato di Serie A si chiude con l’intrigante derby lombardo tra Atalanta e Como. I padroni di casa sono ancora imbattuti in campionato e vengono dalla bella vittoria in rimonta in Champions League contro il Club Brugge. I lariani, invece, devono reagire dopo il deludente pareggio maturato settimana scorsa contro la Cremonese.

Si prospetta una gara accesa e molto affascinante. Vincere, infatti, proietterebbe una delle due squadre a ridosso della vetta della classifica con vista sulle capoliste. Inoltre la rivalità tra i due club rende ancora più avvincente lo scontro tra le due formazioni. E’ dunque anche un duello identitario oltre che calcistico.

Entrambi gli allenatori, viste anche le tante defezioni, cambiano e sorprendono. Juric schiera tra i pali Carnesecchi. In difesa torna Hien. Al suo fianco ci sono Djimsiti e il classe 2008 Ahanor. Sulle corsie le scelte sono praticamente obbligate: Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra. In mezzo Pasalic fa coppia contro il rientrante Ederson. Davanti Krstovic parte fuori. Sulemana e Samardzic accompagnano Lookman, alla seconda titolarità di fila.

Anche nel Como le novità non mancano. In porta gioca Butez. La linea difensiva davanti a lui vede Smolcic e Vojovda come terzini e Diego Carlos e Ramon come centrali. In cabina di regia Da Cunha torna dal 1′ minuto. Insieme a lui c’è Perrone. Sulla trequarti Fabregas, che seguirà la partita dalla tribuna perchè squalificato, lancia Baturina e Addai. Il croato e l’olandese supportano Nico Paz e Douvikas che chiudono l’attacco biancoblu. Altra esclusione per Morata.