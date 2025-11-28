COMO-SASSUOLO La cronaca della partita in diretta

COMO-SASSUOLO 1-0

Marcatori: Douvikas 14 pt.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Alberto Moreno; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Čavlina, Kempf, Álex Valle, Morata, Kühn, Baturina, Posch, Da Cunha, Van der Brempt, Cerri.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Volpato, Cheddira, Fadera, Moro, Coulibaly, Cas Odenthal, Macchioni, Frangella, Iannoni, Pierini.

Arbitro: Matteo Marchetti

PRIMO TEMPO

Minuto 26: Jesus Rodriguez riceve da Alberto Moreno e prova un’iniziativa personale. Il suo tiro, però, è deviato da Idzes e facile preda di Muric che para senza problemi.

Primi 20 minuti di gara che sono andati in archivio con il Como che ha già sbloccato la pratica. Il Sassuolo sembra comunque assolutamente in partita. C’è quindi da attendersi la reazione immediata dei neroverdi.

Minuto 19: Matic di testa!! Anche il Sassuolo muove palla su angolo e Berardi riesce a crossare sul secondo palo. Matic prende il tempo a tutti, ma il suo colpo di testa sbatte su Butez che la tiene in due tempi.

Minuto 18: brutta palla persa da Vojvoda che serve Pinamonti che entra in area e libera il destro: Diego Carlos mette in corner.

Minuto 14: la scelta di Fabregas paga, Douvikas sblocca il match!! Schema su calcio d’angolo del Como che libera al mancino Alberto Moreno. Il tiro del terzino viene deviato, ma rimane in zona pericolosa ed il primo ad avventarsi sulla sfera è Douvikas che, praticamente da terra, spinge in porta l’1-0. Subito avanti i lariani.

Minuto 13: Laurientè spreca un goloso contropiede intestardendosi nell'uno contro uno con Ramon e perdendo l'attimo ber battere a rete.

Minuto 10: si è acceso il Como. Prima Jesus Rodriguez e poi Nico Paz impegnano Muric da fuori area.

Minuto 8: Alberto Moreno!! Lancio millimetrico di Perrone che pesca il taglio di Albero Moreno. Lo spagnolo incolla la palla allo scarpino e prova il pallonetto mancino per scavalcare Muric, ma la palla finisce larga.

Minuto 6: Laurientè converge da sinistra e prova il destro in porta: respinto.

Minuto 5: su un rilancio lungo di Muric, Alberto Moreno sbaglia l’intervento e Berardi si presenta in area, ma non riesce a calciare per il recupero provvidenziale di Diego Carlos.

Minuto 2: prima azione manovrata del Como. Vojvoda sbaglia però l’imbucata per Nico Paz e la palla si perde sul fondo.

Comincia la partita.

La prima sfida tra Serie A e Serie B tra Como e Sassuolo apre la tredicesima giornata del nostro campionato. I lariani vogliono proseguire la loro cavalcata verso l’Europa mentre i neroverdi arrivano al Sinigaglia per provare a consolidare la loro posizione nella parte sinistra della classifica. I padroni di casa stanno ancora cercando di infilare due vittorie di fila in campionato e la gara di oggi potrebbe essere l’occasione perfetta per trovarla. Gli uomini di Grosso, infatti, sono una formazione che non rinuncia a giocare a calcio e il Como, da questa cosa, potrebbe trarne un grande vantaggio per far accendere i propri gioielli in avanti. Uscire vittoriosi dal Sinigaglia, inoltre, farebbe salire i lariani a quota 11 partite di fila senza sconfitte in Serie A, uguagliando la migliore striscia di sempre del club. La sfida di stasera, quindi, ha una valenza particolare e potrebbe dare uno slancio non indifferente ai ragazzi di Fabregas.

Il tecnico spagnolo cambia qualcosa in tutti i reparti rispetto a lunedì sera. Tra i pali è confermatissimo Butez. In difesa Alberto Moreno e Vojvoda partono dal 1′ minuto a discapito di Alex Valle e Smolcic. In mezzo a loro ci sono Diego Carlos e Ramon. In mediana torna Caqueret, che fa coppia con Perrone. Sulla trequarti sono confermati i tre tenori che hanno fatto impazzire il Torino: Jesus Rodriguez, Nico Paz e Addai. Come unico riferimento avanzato c’è una chance per Douvikas. Out Morata.

Grosso, invece, risponde così. Muric in porta. Nella linea difensiva si rivede Doig. Completano il reparto Muharemovic, Idzes e Walukiewicz. A centrocampo Matic è il perno davanti alla difesa, mentre Konè e Thorstvedt lo affiancano. In attacco arriva l’esclusione per l’ex Fadera. Berardi, Pinamonti e Laurientè formano il tridente pesante in avanti.