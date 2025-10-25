Splendida gita d’autunno sul Lago di Como, l’orrido di Bellano e la Casa del Diavolo

Nel cuore pulsante della Lombardia, incastonato in uno scenario sublime tra le rive pittoresche del Lago di Como e le maestose Prealpi, si cela l’Orrido di Bellano, una gola naturale che affascina e inquieta. Questo spettacolare canyon, forgiato in oltre quindici milioni di anni dall’incessante forza erosiva del torrente Pioverna e dall’azione modellante del ghiacciaio dell’Adda, offre un’esperienza visiva e sonora indimenticabile, tra cascate fragorose, anfratti oscuri e una lussureggiante vegetazione che sfida la roccia.

L’emozione di percorrere le passerelle sospese sull’acqua, oggi estese con recenti interventi fino alla cascata più a monte, è intensa e primordiale. Il fragore assordante delle acque che si infrangono con violenza sulle rocce, gli spettacolari giochi di luce che danzano sulle pareti umide e l’aria frizzante creano un’atmosfera selvaggia, capace di incantare e suscitare un brivido di timore.

Ma l’Orrido di Bellano non è semplicemente un prodigio della natura. All’interno della gola, in una posizione drammatica, sorge un’enigmatica costruzione che da secoli alimenta il mistero: la celebre Casa del Diavolo, conosciuta nel dialetto locale come “Ca’ del Diavol”.

La Casa del Diavolo: storie, leggende oscure e rituali satanici nel Comasco

Arroccata in modo precario su uno sperone roccioso a picco sul torrente, questa singolare torretta a pianta pentagonale, descritta nei documenti fin dal Seicento, ha costantemente stimolato la fantasia popolare. Sebbene le sue origini storiche restino incerte, sono le leggende tramandate a conferirle il suo nome sinistro e inquietante.

La tradizione più diffusa vuole che la Casa del Diavolo sia stata teatro di macabri riti satanici, festini orgiastici e sinistri incontri diabolici. Gli affreschi, oggi non più visibili, che un tempo adornavano le pareti e raffiguravano figure demoniache, hanno indiscutibilmente amplificato queste narrazioni terrificanti. Perfino l’eco amplificato del fragore incessante delle cascate veniva interpretato dagli abitanti come i lamenti strazianti delle anime dannate, avvolgendo l’area in un’aura di autentico terrore.

Una successiva e più razionale interpretazione storica suggerisce tuttavia che, durante il periodo della dominazione austriaca, la torre potesse funzionare da accesso segreto a una rete di gallerie sotterranee che si estendeva sotto il centro storico di Bellano. Questi cunicoli nascosti avrebbero permesso agli abitanti di sfuggire alle ronde notturne e di trovare rifugio sicuro in periodi di acuto conflitto.

La Casa del Diavolo oggi: un viaggio multimediale nel passato geologico e storico

Oggi, dopo un meticoloso restauro, la Casa del Diavolo è stata trasformata in un innovativo spazio museale multimediale. Il percorso espositivo, sapientemente distribuito su tre livelli, guida il visitatore in un viaggio affascinante e dettagliato attraverso la storia e le remote origini del territorio bellanese.

Il percorso espositivo parte dalla straordinaria formazione geologica dell’Orrido e del Lago di Como, prosegue esplorando l’importante sfruttamento idrico delle acque del Pioverna e culmina con la scoperta turistica del sito. Moderne postazioni di realtà virtuale offrono un’esperienza profondamente immersiva, proiettando il visitatore in un emozionante viaggio a ritroso lungo il corso del Pioverna, partendo dalla gola per giungere fino alle vette maestose della Grigna.

L’accesso al percorso museale inizia con una suggestiva scala a sbalzo posizionata sulla gola, che regala scorci inediti e spettacolari sull’Orrido, conducendo infine al livello inferiore della torre. Il percorso si sviluppa in verticale verso l’alto, grazie a un allestimento tecnologico all’avanguardia che garantisce una comprensione completa a 360 gradi delle tematiche trattate.

Informazioni utili per visitare l’Orrido di Bellano (Aggiornamento 2025)

L’Orrido di Bellano è regolarmente aperto al pubblico ed è accessibile tramite passerelle sicure.

Tariffe (2025, a titolo indicativo):

Orrido : Intero € 7,00

: Intero € 7,00 San Nicolao + Orrido : Intero € 9,00

: Intero € 9,00 San Nicolao + Orrido + Ca’ del Diavol: Si prega di consultare il sito ufficiale per le tariffe aggiornate.

Orari di Apertura: Si raccomanda di consultare il sito ufficiale “Discovering Bellano” per gli orari sempre aggiornati, che subiscono variazioni a seconda della stagione. L’ultimo ingresso è consentito strettamente 20 minuti prima dell’orario di chiusura.

Accessibilità e Regolamenti: Il percorso si considera semplice, tuttavia presenta numerose scale e passaggi stretti, non consentendo pertanto l’accesso a passeggini e carrozzine. L’accesso ai cani di qualsiasi taglia è consentito esclusivamente per la visita all’Orrido.

Gruppi e Visite Guidate: Per i gruppi composti da oltre 15 persone, scolaresche e per chi desidera una visita guidata, è tassativamente richiesta la prenotazione. Sono disponibili opzioni di visite guidate che includono congiuntamente l’Orrido e la Casa del Diavolo.

Un’Esperienza Indimenticabile tra Potenza della Natura e Leggende del Lago di Como

L’Orrido di Bellano e la misteriosa Casa del Diavolo rappresentano una meta di viaggio irresistibile per chi è alla ricerca di un contesto naturale di rara e selvaggia bellezza, immerso in una storia millenaria e avvolto da inquietanti leggende. La potente combinazione tra la forza inarrestabile della natura e l’oscuro fascino della singolare costruzione rende la visita un’esperienza indimenticabile: un viaggio che si snoda tra la forza primordiale dell’acqua e i segreti sussurrati tra le antiche e fredde mura. Un luogo magico, dove la cruda realtà geologica si fonde perfettamente con la leggenda popolare, lasciando in ogni visitatore un’eco di meraviglia e un profondo brivido di mistero.