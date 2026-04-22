Lombardia, il gigante dell’auto da 2.85 miliardi ha inaugurato la nuova attesissima filiale

L’espansione territoriale di Autotorino registra una nuova tappa strategica con l’inaugurazione ufficiale della filiale di Castelleone, in provincia di Cremona. L’operazione, che integra un team di 30 professionisti, rientra in un piano di potenziamento che ha recentemente coinvolto altre tre sedi tra Cremona e Castelverde. Il portafoglio marchi dell’impianto si focalizza su una proposta multipiattaforma, includendo Hyundai, Kia, Toyota e i nuovi ingressi XPENG e KGM. Da ricordare il bilancio record 2025 (60mo anniversario dell’azienda) che ha segnato 2.85 miliardi di euro, una crescita del 5% rispetto al 2024. Le auto vendute sempre lo scorso anno sono state 82.200.

Analisi del mercato automobilistico nel comparto cremonese

L’apertura si inserisce in un contesto macroeconomico locale definito dai dati del primo trimestre 2026. In provincia di Cremona, la quota di mercato dei SUV ha raggiunto il 59% delle immatricolazioni totali, segnando un incremento di 5,5 punti percentuali su base annua.

Il settore evidenzia una progressiva transizione energetica: le motorizzazioni ibride rappresentano oggi il 49,4% delle preferenze dei consumatori, seguite dal comparto full-electric al 7% e dalle soluzioni plug-in al 5,3%. Tali evidenze statistiche riflettono una riconfigurazione dei volumi d’acquisto verso tecnologie a ridotto impatto ambientale.

Autorità istituzionali e asset strategici del gruppo

All’evento inaugurale hanno preso parte oltre 400 invitati, tra i quali il Sindaco di Castelleone, Federico Marchesi, unitamente ai vertici del gruppo. La compagine sportiva è stata rappresentata da una delegazione della Cremonese, mentre l’architettura dell’evento ha previsto contributi dei conduttori Andrea e Michele e della violinista Silvia Maffeis. La proposta gastronomica ha visto la collaborazione tra l’Agri Relais La Fiorida e il Caffè La Crepa.

Il responsabile della filiale Federico Ghislandi e il presidente di Autotorino Plinio Vanini hanno delineato le linee guida dello sviluppo aziendale. Il presidente Plinio Vanini ha dichiarato:

“Il nuovo ingresso in Autotorino della filiale di Castelleone, così come quelle di Castelverde e di Cremona Nord e Sud, amplia ed esprime con pienezza, anche in questa provincia, il carattere della nostra azienda: varietà d’offerta, innovazione e attenzione alle esigenze di persone e aziende. Vogliamo così ringraziare i cremonesi e i cremaschi per la fiducia con cui si rivolgono ad Autotorino da più di 10 anni, un periodo in cui sentiamo essersi creato un forte legame con queste comunità. I professionisti della filiale si sono da subito uniti con entusiasmo e valore al nostro percorso, e con la Autotorino Academy ci impegniamo ad accrescerne ulteriormente competenze e potenzialità, per un continuo innalzamento della qualità di servizio dedicata ai clienti”.

Diversificazione dell’offerta e gestione dell’usato

Parallelamente alle nuove immatricolazioni, la sede castelleonese introduce il marchio BeBeep, divisione del gruppo dedicata al segmento dell’usato garantito. L’obiettivo della struttura è fornire un supporto consulenziale nella transizione tra mobilità convenzionale ed elettrificata, coprendo l’intero spettro delle modalità di utilizzo del veicolo.