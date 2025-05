Lago di Como, c’è un borgo (dai mille segreti) candidato a diventare il più bello al mondo per le Nazioni Unite

La Lombardia si prepara a mettere in luce alcune delle sue più autentiche e affascinanti destinazioni rurali, tra cui spicca il suggestivo Lago di Como, con il suo incantevole borgo di Bellano, candidato ufficiale al prestigioso concorso internazionale ‘Best Tourism Villages 2025’ promosso dall’UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo.

Bellano, perla del Lago di Como, rappresenta uno dei simboli più affascinanti di questa regione, nota non solo per il suo paesaggio mozzafiato, ma anche per la sua crescita turistica esponenziale. Nel solo 2023, il borgo ha superato le 61.000 presenze turistiche, grazie alla sua posizione privilegiata e alle attrazioni di grande richiamo come l’Orrido di Bellano, un canyon naturale di straordinaria bellezza, e un’offerta culturale di grande eleganza. La sua atmosfera suggestiva, unita alla storia e alla tradizione, fa di Bellano un luogo autentico e fuori dal tempo, dove il profumo del pesce essiccato e dell’olio d’oliva si mescolano all’aria di un territorio che ha saputo conservare le proprie radici.

La candidatura di Bellano si inserisce in un progetto più ampio della Regione Lombardia, che ha scelto di valorizzare tre borghi rappresentativi del suo patrimonio culturale e naturale: Clusone, Monte Isola e appunto Bellano. Questi luoghi sono stati selezionati per la loro capacità di coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità e accoglienza, e sono già parte della rete dei ‘Borghi più belli d’Italia’.

L’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, sottolinea come questa iniziativa rappresenti un’occasione unica per portare la Lombardia sulla scena internazionale, promuovendo un turismo autentico e sostenibile. “I tre borghi condividono elementi fondamentali: infopoint ufficiali, partecipazione a progetti regionali come il bando ‘Lombardia Style’, e una crescita costante delle strutture ricettive e delle presenze turistiche”, spiega.

L’ingresso nel circuito del ‘Best Tourism Villages’ consentirà a Bellano e agli altri borghi candidati di accedere a una rete globale di promozione, scambio di buone pratiche e valorizzazione del territorio. La selezione finale da parte dell’UNWTO è prevista per l’ultimo trimestre del 2025, e rappresenta un traguardo importante per la regione, che intende continuare a promuovere il proprio patrimonio di cultura, natura e tradizioni.

In conclusione, la candidatura di Bellano e degli altri borghi lombardi testimonia la volontà della regione di valorizzare le proprie eccellenze, offrendo al mondo un’immagine autentica e sostenibile del territorio, capace di sorprendere e accogliere con profondità e calore.

SCOPRI L’ORRIDO DI BELLANO