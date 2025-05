Lago di Como, tra cascata vertiginosa e casa segreta il mitico borgo è a un passo dal diventare il più bello del mondo per le Nazioni Unite

La Lombardia si conferma una destinazione di spicco nel panorama turistico italiano e internazionale. I borghi di Bellano (Lecco) e Monte Isola (Brescia) sono stati selezionati dal Ministero del Turismo per rappresentare l’Italia all’edizione 2025 del prestigioso programma “Best Tourism Villages” promosso da UN Tourism, l’organizzazione delle Nazioni Unite dedicata al settore. Questo importante riconoscimento vede la regione primeggiare a livello nazionale, con ben due candidature su otto totali. Ne parlavamo giusto qualche giorno fa.

“È una soddisfazione enorme,” ha commentato con entusiasmo Barbara Mazzali, Assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda. “Questo risultato dimostra che il nostro impegno nel rilanciare i borghi lombardi sta producendo risultati concreti. Bellano e Monte Isola sono autentici gioielli che incarnano l’anima vera della Lombardia: un connubio di paesaggi mozzafiato, comunità vivaci, tradizioni secolari e un’ospitalità sincera che conquista ogni visitatore.”

La Lombardia continua a registrare numeriRecord nel settore turistico. Nel corso del 2024, la regione ha totalizzato 53,7 milioni di pernottamenti, segnando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente e confermandosi, per il secondo anno consecutivo, tra le mete più ambite dal turismo internazionale.

L’Assessore Mazzali ha poi sottolineato l’evoluzione delle tendenze nel turismo: “Oggi, un numero crescente di viaggiatori, sia italiani che stranieri, preferisce allontanarsi dagli itinerari convenzionali e dalle destinazioni sovraffollate, cercando esperienze autentiche, intime e fuori dagli schemi. Si tratta di una vera e propria trasformazione culturale: si viaggia per scoprire, per connettersi con le persone e per immergersi nella quotidianità dei luoghi. In questo scenario, i borghi delle nostre aree interne rappresentano la meta ideale per un turismo lento, sostenibile e profondo.”

“Quando parlo di turismo dei borghi,” ha aggiunto Mazzali, “non mi riferisco a una semplice nicchia di mercato. È una nuova frontiera del viaggio, sempre più richiesta da chi desidera qualità, autenticità e rispetto per l’ambiente. Per questo motivo, investire nei nostri borghi non è una scelta dettata dalla nostalgia o dall’estetica, ma una vera e propria strategia di sviluppo. Significa portare risorse e opportunità in territori meno noti, rafforzare le economie locali, sostenere l’artigianato, la ristorazione tipica e la ricchezza culturale diffusa.”

Bellano e Monte Isola rappresentano esempi virtuosi di questa visione. Entrambi i borghi offrono non solo straordinarie bellezze paesaggistiche ed esperienze coinvolgenti, ma anche un modello di accoglienza e sostenibilità esemplare.

“Essere selezionati dal Ministero del Turismo per una vetrina così prestigiosa come quella dell’ONU è un riconoscimento che condivido con i sindaci, le comunità locali e tutti coloro che quotidianamente si impegnano per rendere questi luoghi speciali,” ha concluso l’Assessore Mazzali. “È la conferma che la Lombardia ha una voce forte e originale nel panorama del turismo internazionale, una voce fatta di borghi che non si limitano ad essere visitati, ma che si vivono intensamente.”