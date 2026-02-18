Buone notizie dall’ospedale di Como, dopo cinque anni è cambiato tutto: “Abbiamo tanti giovani con la vocazione per la medicina generale”

“Abbiamo tanti giovani con la vocazione per la medicina generale e che hanno chiara l’importanza del lavorare insieme, con tutti gli attori che compongono la rete sanitaria e socio sanitaria. Un dato tutt’altro che scontato, se pensiamo che solo cinque anni fa lo scenario era ben diverso e un segnale positivo che testimonia un cambiamento che dobbiamo coltivare”.

Alessandro Colombo, direttore dell’Accademia di formazione per il servizio socio-sanitario (AFSSL) di PoliS-Lombardia, ha incontrato questa mattina all’ospedale Sant’Anna – Asst Lariana è sede di polo formativo – i medici che stanno frequentando il corso di formazione specialistica obbligatoria non universitaria prevista dalla normativa nazionale per i futuri medici di Medicina Generale. “Siete parte di una rete complessa composta da tanti professionisti – ha sottolineato il direttore generale, Luca Stucchi, portando i saluti di Asst Lariana e ringraziando i medici per il loro lavoro – L’obiettivo che ci accomuna è curare ed assistere i pazienti ed è solo insieme che possiamo farlo. Il cambiamento parte da voi che siete giovani e che rappresentate un pezzo del futuro di Asst Lariana e il vostro spirito di cambiamento deve essere contagioso”.

Insieme al dottor Colombo, che sta visitando tutti i poli formativi ed incontrando i tirocinanti, è intervenuto il dottor Giovanni Paternò che per il corso Mmg di PoliS-Lombardia si occupa di organizzazione e procedimenti.

Per Asst Lariana, insieme al direttore generale, sono intervenuti il direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, la dottoressa Cristina Della Rosa, direttore delle Cure Primarie (struttura da cui dipendono i medici di medicina generale) e il dottor Alessandro Schivalocchi, responsabile del Coordinamento delle Attività Assistenziali-Sanitarie al cittadino, il dottor Dario Sinapi, il referente Mmg che programma e presidia le attività didattiche del polo formativo in Asst Lariana, la dottoressa Carla Longhi, direttore delle Cure Palliative-Hospice, referente ospedaliero delle attività didattiche e responsabile dell’organizzazione e supervisione delle attività di tirocinio in ospedale. In sala anche alcuni dei tutor ospedalieri, dei tutor Mmg, e il dottor Emanuele Pavoni della segreteria che gestisce l’organizzazione della didattica dei medici in formazione e che afferisce all’area Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane.

Il corso prevede un percorso teorico e pratico, si svolge in tre anni e si conclude con un colloquio finale per il conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina Generale. I trienni in svolgimento sono: Triennio 2022-2025, che si conclude ad aprile 2026 (18 iscritti), Triennio 2023-2026, che si conclude a febbraio 2027 (7 iscritti), Triennio 2024-2027, che si conclude a dicembre 2027 (13 iscritti), Triennio 2025-2028, si conclude a novembre 2028 (8 iscritti). Complessivamente a livello regionale gli iscritti sono quasi 850.

Alessandro Colombo è direttore dell’Accademia di formazione per il servizio socio-sanitario di PoliS-Lombardia. Ha una laurea in Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, un PhD in Storia economica a Verona, un MPhil in European Studies a Cambridge, un MSc in Policy Research a Bristol e un certificato di Formazione manageriale in Sanità alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. È stato, inoltre, direttore scientifico di Éupolis Lombardia, visiting scholar al Sydney Sussex College, University of Cambridge, reviewer di riviste internazionali, membro dell’editorial board del Journal of Comparative Policy Analysis e dell’esecutivo dell’Associazione mondiale di Politiche pubbliche.

PoliS-Lombardia è un ente pubblico strumentale di Regione Lombardia, nato il 1 gennaio 2018 dalla fusione di precedenti enti e agenzie, con la mission di supportare progettazione, realizzazione e valutazione delle politiche regionali. Ha ottenuto la certificazione di qualità per le attività che svolge. In ambito sanitario, attraverso l’Accademia per il servizio sociosanitario lombardo, si occupa di integrare le funzioni di didattica, assistenza e ricerca del Sistema Sanitario Lombardo, garantendo in modo particolare – tra le numerose attività di promozione, riflessione e controllo – la formazione specialistica obbligatoria non universitaria prevista dalla normativa nazionale per i futuri medici di Medicina Generale.