Como, tra Lago più bello del mondo e monti mozzafiato l’aria è una delizia? “Insomma, attenzione a quel gas”

Forse l’aria di Como non è così buona come parso nelle scorse settimane, almeno stando ai dati diffusi. Lo fa sapere il Enzo Tiso dal circolo Angelo Vassallo Legambiente Como. Viene evidenziato come sicuramente gli inquinanti registrati dalla centralina siano diminuiti ma, soprattutto sul fronte del biossido di azoto “iamo ben lontani dal rispetto dei nuovi parametri da raggiungere, secondo la Comunità Europea, entro il 2030 per evitare gravi effetti sulla salute”.

