Como, l’omaggio ai tre Angeli di Ponte Chiasso: salvarono la vita numerosi ebrei perseguitati dai nazifascisti

Si è svolta oggi al Valico Stradale di Ponte Chiasso a Como la cerimonia di scoprimento della targa commemorativa in ricordo degli Angeli di Ponte Chiasso (qui tutti i racconti): la signora Giuseppina Panzìca, il Finanziere Giovanni Gavino Tolis e il Maresciallo Maggiore Paolo Boetti decorati di Medaglia d’Oro al Merito Civile organizzata dal Comune di Como e dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como. Con la commemorazione si è voluta onorare la memoria di questi eroi che durante ila Seconda Guerra Mondiale si prodigarono con coraggio per salvare centinaia di profughi e perseguitati, operando al confine italo-svizzero in nome dei valori di umanità giustizia, trasformandolo in un Ponte di speranza. Così salvarono le vite di numerosi ebrei in fuga e perseguitati dai nazifascisti (qui trovate una testimonianza preziosa).

La cerimonia presieduta dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale, Gen. C.A. Virgilio Pomponi, ha visto la partecipazione del Comandante Regionale Lombardia, Gen. Div. Paolo Compagnone, del Comandante Provinciale Como, Col. Agostino Brigante, del Prefetto di Como, dott. Corrado Conforto Galli, del Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, del Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Como, Dott. Massimo Astori, del Questore di Como, dott. Alessandro Ferri, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Como, Col. Francesco Falcone e di numerose autorità civili, anche della Confederazione Elvetica, militari, di una rappresentanza di ufficiali e militari del Corpo, dei delegati delle sette Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e dei delegati delle Associazioni Combattentistiche d’Arma.

Dopo una breve allocuzione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale, che ha portato la testimonianza dell’alto valore storico e simbolico che questi luoghi assumono per il Corpo e del Sindaco di Como che ha sottolineato l’aspetto valoriale dell’operato di tali impavidi concittadini, si è proceduto allo scoprimento della targa da parte della madrina signora Alessandra Luca, nipote della sigorara Giuseppina Panzìca, e alla benedizione a cura del cappellano militare Don Andrea Scarabello.

Successivamente, presso la prestigiosa cornice di Palazzo Terragni sede del Comando Provinciale di Como, si è tenuto l’incontro “Un Ponte verso la Libertà” nel corso del quale è stato delineato il contesto storico e sociale in cui si collocano le gesta dei nostri eroi.

All’evento, nel corso del quale ci sono stati momenti di introspezione musicale a cura del Conservatorio di Como, ha preso parte anche il Vescovo di Como S.Em.R Cardinale Oscar Cantoni. Davanti ad una platea formata anche da appassionati studenti del Liceo A. Volta di Como e dell’Istituto Tecnico Professionale Sant’Elia di Cantù, dopo un breve indirizzo di saluto del Col. Agostino Brigante che ha evidenziato l’alto valore simbolico dell’odierno approfondimento storico, quale omaggio a tutte le Fiamme Gialle che, lungo il confine con la Svizzera, hanno prestato il proprio servizio al Paese con spirito di sacrificio e abnegazione, talvolta a costo della propria vita, si sono alternati quali pregevoli relatori il Conservatore di Como, dott. Gianmarco Cossandi e il direttore del Museo Storico della Guardia di finanza di Roma, Ten. Col. Giuseppe Furno a cui ha fatto seguito la proiezione di un breve estratto del video prodotto dal Comando Generale della Guardia di finanza, nell’anno 2014, in ricordo del Finanziere Giovanni Gavino Tolis.

L’incontro tematico si è concluso con l’intervento del Vescovo di Como che ha lanciato un messaggio di speranza affinché tali tragedie non vengano dimenticate e siano di insegnamento e di sprone per le nuove generazioni.

Al termine della mattinata il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale, unitamente al Comandante Regionale Lombardia, ha incontrato una rappresentanza del personale del Comando Provinciale Como esprimendo parole di ringraziamento per l’impegno profuso per il miglioramento dell’efficacia di tutti i servizi condotti nei diversi settori istituzionali.