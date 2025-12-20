È lombarda la miglior startup dell’anno e aiuta i malati cardiovascolari

Celebrati dieci anni di SIOS, l’evento di StartupItalia punto di riferimento per imprese, innovatori e istituzioni del Paese.

Dopo le tappe di Roma, Cagliari e Torino, Milano ha ospitato ieri l’evento conclusivo del 2025, che con oltre 4.000 registrati e 9.000 spettatori collegati simultaneamente in streaming si è trasformato per un’intera giornata nel cuore pulsante dell’innovazione italiana.

Tra i momenti più attesi della giornata la proclamazione della Startup dell’Anno, il premio che da dieci anni valorizza le realtà capaci di trasformare visione e talento in risultati concreti. Tra le finaliste Lexroom, Nanophoria e WSense, ad aggiudicarsi l’ambito premio è stata NanoPhoria, biotech impegnata nella generazione di nuove terapie per il trattamento delle malattie cardiovascolari.

Daniele Catalucci, Co-Founder di NanoPhoria insieme a Michele Iafisco, Alessio Alogna e Claudio De Luca ha dichiarato: “Siamo felici di questo riconoscimento che premia il nostro impegno nell’aiutare i pazienti cardiopatici a ritrovare una qualità di vita ottimale. In NanoPhoria stiamo mettendo a punto un farmaco biologico che attraverso l’inalazione raggiunge in modo mirato le cellule del nostro muscolo più importante: il cuore”.

Guidati dal direttore editoriale di StartupItalia, Giampaolo Colletti e Chiara Trombetta, Head of Events di StartupItalia si sono alternati keynote, conversazioni e testimonianze con alcuni dei protagonisti che hanno segnato – e continuano a segnare – l’evoluzione dell’ecosistema.

Dopo i saluti istituzionali di Layla Pavone, Comune di Milano, Roberta Anelli, PwC Italia ha presentato un’analisi sugli ecosistemi dell’innovazione in Italia realizzata per StartupItalia.

Sul Main Stage, la mattina, il Paper sugli Investimenti in Startup 2025, l’analisi più attesa dell’anno, che restituisce una fotografia aggiornata del mercato italiano, contestualizzato rispetto a quello europeo e globale.

I dati raccolti da StartupItalia mostrano un ecosistema startup italiano che accelera sui numeri ma frena sui capitali: 204 round chiusi nel 2025 per un totale di 1,1 miliardi di euro, in calo del 22% rispetto ai 1,4 miliardi del 2024, con i mega-deal che pesano quasi il 40% della raccolta complessiva. Di qui un appello condiviso perché vi sia coesione nel sistema Paese per evitare il rischio di immobilismo e favorire più exit per trasformare le startup in campioni

globali.

La presentazione sugli Investimenti 2025 è stata accompagnata dal dibattito That’s Round 2025 con Gianluca Dettori, Primo Capital; Andrea Santagata, Mondadori Digital, Stefano Guidotti P101, Alessandro Sordi Nana Bianca e Roberta Laveneziana, Borsa Italiana, Gruppo Euronext.

A seguire, Emanuele Levi, CDP Venture Capital, ha sottolineato come il capitale umano resti l’asset centrale per chi opera nel venture capital, annunciando l’intenzione di rafforzare nel 2026 il focus sul sostegno ai futuri campioni nazionali dell’innovazione, accompagnandoli nella crescita nel mercato internazionale.

Sulle innovazioni tecnologiche AI-based e di sistema attraverso l’R&D è intervenuto Floriano Masoero, Siemens. Il tema della crescita settoriale è stato affrontato poi da Pierluigi Paracchi, Assobiotec, che ha evidenziato le opportunità e le criticità legate allo sviluppo del biotech italiano, soffermandosi sull’importanza di innovazione e capitali per rendere il settore competitivo a livello internazionale.

Nel corso della giornata non sono mancati momenti di visione strategica. Paolo Barberis, Dada e Nana Bianca, ha ripercorso i dieci anni di SIOS, tracciando un filo conduttore tra le trasformazioni tecnologiche del passato e le prossime ondate che ridefiniranno il rapporto tra imprese, dati e intelligenza artificiale. A questo intervento è seguita la presentazione della nuova realtà madtech Pull the Rabbit, che si propone come player AI-first attraverso soluzioni pensate per innovare editoria, marketing e relazione con i brand.

Il racconto dell’imprenditorialità è proseguito con Alberto Dalmasso, Satispay, che ha condiviso l’esperienza di una scale-up cresciuta in Italia, soffermandosi sulla complessità di innovare mantenendo al centro il fattore umano, anche in contesti di forte espansione.

Ampio spazio è stato dedicato all’internazionalizzazione. Il Global Startup Program di Agenzia ICE ha portato sul palco alcune delle migliori startup italiane impegnate in percorsi di sviluppo sui mercati esteri, assegnando un premio speciale alla realtà ritenuta più promettente. Ad aggiudicarselo Ogyre, seguita in ordine di classifica dalle due startup

finaliste, tutte al femminile, Beep e Joule.

Parallelamente, SIOS25 Winter ha offerto numerose occasioni di confronto e formazione. Elisa Zambito Marsala, Intesa Sanpaolo e la professoressa Lucia Marchegiani hanno presentato i dati dell’ultima ricerca dell’Osservatorio Look4ward sulle competenze più richieste in un contesto del lavoro in rapida e continua trasformazione e il futuro dell’education.

Nel panel promosso da HoopyTalent, talent agency di Hoopygang, il dibattito si è incentrato sul rapporto tra talento umano e strumenti generativi. Tra rischi, opportunità e nuove forme di immaginazione, un’esplorazione su dove l’AI amplifica il talento umano e dove, invece, impone nuovi limiti.

BOOTSTRAP – Unstoppable Humans, evoluzione del progetto Unstoppable Women, ha coinvolto founder e talenti in sessioni di mentoring e tavoli tematici dedicati a comunicazione, funding, aspetti legali, execution e tecnologia. Accanto a questo, una serie di workshop verticali ha fornito competenze concrete su ambiti come esports, media retail,

CRM, programmatic curation e finance.

Radio 105 ha confermato il proprio impegno come Radio Partner di SIOS25 Winter. A vincere il 105 Special Award è stata Citybeat, startup che con la sua app risponde alla domanda ‘Dove si va di bello?’ semplificando la decisione sui locali da frequentare – su Milano per il momento – fornendo una fotografia in real time dei locali più in voga e dei piani dei tuoi

amici.

L’Innovation Village si è confermato il cuore operativo di SIOS, animato da attività di networking, demo tecnologiche, incontri one-to-one, podcast live, gamification e un’ampia area dedicata a realtà virtuale, robotica, prototipi ed esperienze immersive, anche in collaborazione con Rai Cinema e centri di ricerca.

A concludere la giornata, il Community Awards alla startup più votata dalla community di SIOS – BizzyNow – e la premiazione di Eoliann da parte di Open Fiber.

Il decennale di SIOS rappresenta anche un punto di partenza per nuovi momenti di confronto sull’innovazione. Gabriella Scapicchio, Fondazione NEST, unico partenariato esteso in Italia dedicato alla transizione energetica e alle energie rinnovabili, ha sottolineato come “in un comparto complesso come quello della transizione energetica sia fondamentale fare sistema”, dando appuntamento ai prossimi 19 e 20 febbraio a Roma a un evento dedicato alla creazione e alla presentazione del Manifesto della Fondazione NEST.

Carlo Mannoni, Innois piattaforma per l'innovazione della Fondazione di Sardegna, ha presentato come la Sardegna sia tornata a essere un posto effervescente per l’innovazione, invitando il pubblico a SIOS26 Summer in programma l’11 giugno a Cagliari. “SIOS nasceva dieci anni fa come una scommessa per riunire l’innovazione italiana; oggi siamo qui per fare il punto, con onestà, su cosa abbiamo costruito e darci una direzione per il futuro. Un decennio in cui sono cresciute non solo le startup, ma anche le domande sul capitale, sul talento, sull’impatto” ha commentato Chiara Trombetta. “Oggi rimettiamo tutto sul tavolo consapevoli che servono fiducia e coraggio per scalare”.