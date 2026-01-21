L’auto elettrica non si parcheggia più gratis: la città in Lombardia annulla tutto, ora si deve pagare

Novità importanti a Busto Arsizio per la mobilità urbana: su proposta dell’assessore Sabba, l’Amministrazione della città lombarda ha deliberato la revoca della sosta gratuita per i veicoli elettrici nelle strisce blu e nuove modalità di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL).
Fine dei parcheggi gratis sulle strisce blu
Dopo oltre dieci anni, termina l’agevolazione introdotta nel 2012. La gratuità della sosta per le auto a zero emissioni era nata per incentivare la mobilità sostenibile in un periodo di scarsa diffusione dei motori elettrici.
Oggi, l’incremento dei veicoli circolanti ha reso necessario un cambio di rotta per:
-
Garantire la rotazione dei posteggi nelle aree soggette a tariffazione.
-
Ridurre il traffico veicolare nelle zone centrali.
-
Allinearsi alle linee guida regionali, che oggi privilegiano investimenti in infrastrutture (colonnine di ricarica, piste ciclabili e sharing mobility) rispetto alle agevolazioni generalizzate sulla sosta.
Accesso ZTL: obbligo di autorizzazione
Anche l’accesso alla ZTL per i veicoli elettrici cambia marcia. Il transito sarà consentito esclusivamente a chi è in possesso di:
-
Specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
-
Iscrizione al sistema telematico di gestione degli accessi.
Le modalità operative dettagliate saranno definite a breve con un successivo provvedimento dirigenziale.
Scadenze e validità dei permessi
Per chi possiede già un’autorizzazione in corso di validità, è stata fissata una data limite: il termine ultimo per l’adeguamento ai nuovi criteri è il 28 febbraio 2026.