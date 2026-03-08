Il gruppo leader nell’edilizia arriva a 19 punti vendita in Lombardia con una doppia acquisizione

Il Gruppo Centroedile annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di Gruberg S.p.A., operazione strategica che rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo in Lombardia e consolida il posizionamento nel settore della distribuzione di materiali edili, finiture e servizi per il cantiere.

L’operazione comprende in particolare:

– l’Azienda di Commercio Materiale Edile di Gruberg, storica realtà attiva nella distribuzione di materiali per l’edilizia che è stata acquisita da Centroedile Milano S.r.l.;

– l’Azienda di vendita e noleggio macchinari ed attrezzature di Gruberg S.p.A., società specializzata nel commercio e nel noleggio di macchinari e attrezzature per l’edilizia che è stata acquistata da Nol System Italia S.r.l. azienda del Gruppo Centroedile Milano S.r.l.

Con questa acquisizione, il Gruppo Centroedile amplia la propria rete, che conta così oggi 19 punti vendita in Lombardia, rafforzando in modo significativo sia la Business Unit Edlizia sia la Business Unit Noleggio e vendita di macchinari e attrezzature.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita strutturata avviato negli ultimi anni, volto a integrare competenze, servizi e presenza territoriale, con l’obiettivo di offrire a clienti e partner un ecosistema sempre più completo.

Advisor dell’operazione è stato lo Studio De March, che ha assistito il Gruppo Centroedile in tutte le fasi del processo di acquisizione, dalla strutturazione dell’operazione fino al closing.

Andrea Santini, CEO Presidente di Centroedile Milano: “L’integrazione di Gruberg nel nostro Gruppo rappresenta un passaggio strategico per Centroedile Milano. Il rafforzamento dell’area noleggio ci consente di ampliare in modo concreto la gamma di macchinari e attrezzature disponibili, potenziando al tempo stesso il servizio di assistenza e manutenzione. Vogliamo offrire ai clienti non solo prodotti, ma soluzioni operative complete, con standard di efficienza e affidabilità sempre più elevati.”

Cristina Rotunno, Direttore Acquisti Centroedile Milano: “L’ingresso dell’area Commercio Materiali Edili di Gruberg nel Gruppo Centroedile rappresenta un’importante opportunità di integrazione e valorizzazione di una realtà storica e radicata sul territorio. Il nostro obiettivo è coniugare l’esperienza maturata negli anni con la forza organizzativa e la capacità strutturata del Gruppo, ampliando l’offerta e innalzando ulteriormente il livello di servizio. Vogliamo garantire continuità ai clienti e rafforzare le relazioni costruite nel tempo, creando le condizioni per una crescita continua e condivisa.”

Il Gruppo Centroedile Milano conferma così la propria strategia di sviluppo basata su integrazione industriale, ampliamento dei servizi e consolidamento territoriale, con una visione di lungo periodo orientata alla creazione di valore per clienti, fornitori e collaboratori.