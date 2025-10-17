La Lombardia è pazza per i Pokémon: al centro commerciale c’è l’appuntamento imperdibile per i fan

Un 2025 straordinario è in corso per gli appassionati di Pokémon di tutta Italia! Fino a novembre, infatti, è in programma il tour Pokémon Gioca e Scambia, l’iniziativa di The Pokémon Company International in collaborazione con Gamevision e Nintendo, pensata per avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) e ai videogiochi Pokémon. L’obiettivo è creare un’esperienza che promuova l’aggregazione e l’interazione amichevole tra tutti i fan Pokémon.

La prossima tappa di questo evento ufficiale Pokémon si svolgerà dal 17 al 19 ottobre nel centro commerciale “Il Centro” di Arese (MI). Qui, gli Allenatori Pokémon potranno incontrare la community, scambiare carte Pokémon, affrontare entusiasmanti lotte del GCC, ricevere articoli in omaggio e persino incontrare Pikachu in persona.

Novità Assoluta: Leggende Pokémon: Z-A su Nintendo Switch 2

A partire da questa tappa di Arese, sarà inoltre possibile provare in anteprima sulla nuova console Nintendo Switch 2 l’attesissimo videogioco RPG Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, che introduce le lotte Pokémon in tempo reale. Sarà un’occasione unica non solo per gli Allenatori di vecchia data, ma anche per i neofiti, che grazie a questi appuntamenti potranno imparare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con l’aiuto di dimostratori esperti e scoprire l’ultima avventura Pokémon.

Ad accogliere i visitatori, ci sarà una vasta area a tema Pokémon e ricca di attività. Oltre alle esperienze con il GCC Pokémon, saranno disponibili 4 postazioni Nintendo Switch 2 per provare Leggende Pokémon: Z-A. L’ultimo capitolo della serie Leggende Pokémon sarà disponibile ufficialmente a partire dal 16 ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. In questa avventura, potrai visitare Luminopoli, svelandone i segreti e affrontando Pokémon selvatici e allenatori in dinamiche lotte in tempo reale, una novità assoluta. Di giorno potrai esplorare la città e catturare nuovi Pokémon; di notte, invece, la Royale Z-A ti impegnerà in emozionanti sfide contro allenatori sempre più forti per scalare la classifica.

Caccia al Tesoro e Incontro con Pikachu al Centro di Arese

L’edizione di quest’anno include un’altra novità entusiasmante: “Cerca e Trova i Pokémon“. Questa attività all’interno del centro commerciale invita i partecipanti a scovare i Pokémon disseminati in alcuni negozi specifici per ottenere in regalo una carta speciale Pokémon. Verrà fornita una mappa e la lista dei negozi, trasformando l’esperienza in una vera e propria caccia al tesoro Pokémon aperta a tutti!

Per arricchire ulteriormente questa esperienza, sabato 18 ottobre sarà possibile incontrare Pikachu in persona (alle ore 15:00, 16:00, 17:00 e 18:00). Non mancheranno, inoltre, speciali promozioni sui videogiochi Pokémon per Nintendo Switch.

Insomma, è entrata nel vivo una stagione ricca di divertimento e sorprese per tutti i fan Pokémon. Il prossimo appuntamento Pokémon sarà dunque dal 17 al 19 ottobre presso l’area eventi – ingresso 3, sita al primo piano del centro commerciale Il Centro, Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11, 20020, Arese (MI).