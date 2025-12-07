Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Esercitazione AAT MB
Attualità, Cronaca

Lombardia, un pullman distrutto, 4 auto danneggiate e un principio di incendio: le immagini della spettacolare esercitazione

  • 14:38

Il pullman è fermo di traverso, le lamiere accartocciate. Poco più avanti, quattro auto danneggiate: una è inclinata su un fianco, instabile, mentre dal cofano sale un filo di fumo che potrebbe trasformarsi in incendio. Attorno, venticinque vittime tra simulanti e manichini attendono di essere raggiunte dai soccorritori.

È questa la scena — realistica, complessa, volutamente caotica — che ha dato il via all’esercitazione di incidente maggiore organizzata dall’Articolazione Territoriale  (AAT) di  Monza e Brianza di AREU a Bovisio Masciago, con il coinvolgimento della Prefettura di Monza, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e delle OdV che fanno parte del sistema di soccorso territoriale. In particolare, presso il campo di addestramento della Protezione Civile di via Bertacciola 108,  sono intervenute quattro ambulanze di AVIS Meda, Croce Bianca Cesano Maderno e CRI Desio) e due Mezzi di Soccorso Avanzato.

L’esercitazione aveva l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori al riconoscimento dei pericoli e alla prevenzione di azioni rischiose, favorendo la costituzione del Posto di Comando Avanzato (PCA) e migliorando la comunicazione tra le diverse componenti in campo.

Esercitazione AAT MB
Esercitazione AAT MB

La simulazione è iniziata con la chiamata alla Sala Operativa Regionale di Emergenza Urgenza in modalità virtuale, che ha disposto l’invio del primo Mezzo di Base. Le condizioni richiedevano l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’accesso in sicurezza all’area, evidenziando l’importanza del coordinamento tra enti. A seguire sono arrivati gli altri mezzi di soccorso, con la progressiva attivazione del Posto di Comando Avanzato, la gestione del triage e l’organizzazione della grande noria per il trasporto dei feriti. Lo scenario si è concluso con l’evacuazione simulata dei pazienti verso gli ospedali individuati dalla Sala Operativa del 118.

Esercitazione AAT MB

All’esercitazione hanno partecipato anche una pattuglia dei Carabinieri  e una della Polizia Locale.

L’attività si è conclusa con la valutazione congiunta delle procedure adottate. Un momento fondamentale, perché è proprio l’analisi di ciò che funziona — e di ciò che può essere ulteriormente migliorato — a rendere ogni esercitazione un investimento concreto sulla sicurezza dei cittadini.

Esercitazione AAT MB
Esercitazione AAT MB

Il coordinamento interforze, la rapidità delle comunicazioni, la capacità di leggere i pericoli e di attivare tempestivamente il Posto di Comando Avanzato restano elementi chiave per garantire un soccorso efficace in scenari reali ad alta complessità.

E proprio questo è il valore aggiunto della giornata: mettere alla prova persone, mezzi e competenze in un contesto realistico, consolidando la cooperazione tra enti e rafforzando un sistema che funziona solo quando tutti lavorano nella stessa direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY