Lombardia, un pullman distrutto, 4 auto danneggiate e un principio di incendio: le immagini della spettacolare esercitazione

Il pullman è fermo di traverso, le lamiere accartocciate. Poco più avanti, quattro auto danneggiate: una è inclinata su un fianco, instabile, mentre dal cofano sale un filo di fumo che potrebbe trasformarsi in incendio. Attorno, venticinque vittime tra simulanti e manichini attendono di essere raggiunte dai soccorritori.

È questa la scena — realistica, complessa, volutamente caotica — che ha dato il via all’esercitazione di incidente maggiore organizzata dall’Articolazione Territoriale (AAT) di Monza e Brianza di AREU a Bovisio Masciago, con il coinvolgimento della Prefettura di Monza, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e delle OdV che fanno parte del sistema di soccorso territoriale. In particolare, presso il campo di addestramento della Protezione Civile di via Bertacciola 108, sono intervenute quattro ambulanze di AVIS Meda, Croce Bianca Cesano Maderno e CRI Desio) e due Mezzi di Soccorso Avanzato.

L’esercitazione aveva l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori al riconoscimento dei pericoli e alla prevenzione di azioni rischiose, favorendo la costituzione del Posto di Comando Avanzato (PCA) e migliorando la comunicazione tra le diverse componenti in campo.

La simulazione è iniziata con la chiamata alla Sala Operativa Regionale di Emergenza Urgenza in modalità virtuale, che ha disposto l’invio del primo Mezzo di Base. Le condizioni richiedevano l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’accesso in sicurezza all’area, evidenziando l’importanza del coordinamento tra enti. A seguire sono arrivati gli altri mezzi di soccorso, con la progressiva attivazione del Posto di Comando Avanzato, la gestione del triage e l’organizzazione della grande noria per il trasporto dei feriti. Lo scenario si è concluso con l’evacuazione simulata dei pazienti verso gli ospedali individuati dalla Sala Operativa del 118.

All’esercitazione hanno partecipato anche una pattuglia dei Carabinieri e una della Polizia Locale.

L’attività si è conclusa con la valutazione congiunta delle procedure adottate. Un momento fondamentale, perché è proprio l’analisi di ciò che funziona — e di ciò che può essere ulteriormente migliorato — a rendere ogni esercitazione un investimento concreto sulla sicurezza dei cittadini.

Il coordinamento interforze, la rapidità delle comunicazioni, la capacità di leggere i pericoli e di attivare tempestivamente il Posto di Comando Avanzato restano elementi chiave per garantire un soccorso efficace in scenari reali ad alta complessità.

E proprio questo è il valore aggiunto della giornata: mettere alla prova persone, mezzi e competenze in un contesto realistico, consolidando la cooperazione tra enti e rafforzando un sistema che funziona solo quando tutti lavorano nella stessa direzione.