Parapetti sul lungolago, plebiscito per quelli storici. Rapinese: “Regione non lucida. Metteranno ciliegi?”

L’enorme partecipazione dei nostri lettori al sondaggio lanciato ieri da un lettore tramite i nostri canali – complessivamente, oltre il migliaio di commenti, con una netta prevalenza per i parapetti storici – ha stimolato anche il sindaco di Como Alessandro Rapinese a dire la sua.

Anzi, a dire il vero a a dare l’input è stato un altro commento diretto espressamente al primo cittadino in cui una lettrice premetteva già che “Alessandro Rapinese ha ribadito in tutte le salse che MAI, PROPRIO MAI lascerà il lungolago senza parapetti, motivando tale decisione con un serio problema di sicurezza data la profondità del fondale e l’assenza di sistemi di risalita lungo il perimetro del bacino”.

Poi però seguiva un’altra puntualizzazione: “Sappiamo però che l’assessore Massimo Sertori, che rappresenta Regione Lombardia, ha affermato che è stato lasciato al Comune l’onere della ricerca del manufatto più idoneo ed adatto da installare impegnando nel contempo Regione Lombardia a sostenere i costi per la realizzazione dei parapetti”. Ed è proprio su questo aspetto che è intervento anche il primo cittadino.

Il quale, dapprima ha riepilogato gli ultimi sviluppi così:

Sertori fa fare il prototipo dei parapetti;

Se i parapetti fossero piaciuti li avrebbe installati in tutto il lungolago (come da accordi); I parapetti non piacciono; Sertori dice che il lungolago è bello senza.

Poi sempre il sindaco ha posto delle questioni aperte, non senza qualche codino velatamente polemico verso Sertori e la Regione. Eccole di seguito. E chissà se da Milano giungerà una replica.

Ora le domande:

Se Sertori non voleva i parapetti perché ha speso una soldi per i prototipi? Se i prototipi fossero piaciuti Sertori li avrebbe installati; Perché ora li dovrebbe installare il Comune? Nel frattempo Gaddi dice che i parapetti li vuole ma Fermi no. Ma in maggioranza si parlano prima di prendere posizione? Secondo me a Milano hanno perso lucidità. Non è che ci pianteranno dei ciliegi in riva al lago invece dei parapetti? In tutto questo marasma a che titolo viene detto che dovrebbe pensarci Rapinese?

Il centrodestra in Regione mi ricorda molto quello di Bruni e Landriscina. Inizio a temere di dover governare ancora per un po’…