Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Svizzera, i frontalieri tremano: i dazi di Trump mettono a rischio almeno 100mila posti di lavoro

  • 22:17

Sono 100mila i posti di lavoro toccati dai dazi americani: la stima è di Economiesuisse, che spiega – come riportato da Ats – che per calcolare l’impatto generale (un quinto nell’industria dell’orologeria), vanno aggiunti i posti dei fornitori dell’industria d’esportazione.

“Al momento è difficile valutare in che misura la politica doganale degli Stati Uniti porterà a una riduzione dell’occupazione», afferma la federazione delle imprese svizzere in un comunicato. «Un fattore decisivo sarà la durata della situazione sfavorevole”.

Se il Consiglio federale in un lasso di tempo ragionevole non riuscirà a ridurre i dazi – ora del 39% – almeno a un livello paragonabile a quello di altri paesi “si dovrà prevedere un impatto negativo sull’occupazione, in particolare nei settori industriali fortemente esposti”.

E tale situazione di rischio è possibile si possa riflettere anche sui frontalieri, come spiegato a Etv da Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale dei frontalieri della Cgil. “I dazi al 39% – dice – sono un affronto pesantissimo per la Svizzera. Con il possibile aumento delle esportazioni svizzere, rischia di diminuire la competitività delle imprese, con una conseguente contrazione del personale”.

“Da sempre, i lavoratori frontalieri fanno da “fisarmonica” a seconda dell’andamento positivo o negativo dell’economia svizzera. Il regime fiscale americano, inoltre, si somma alla crisi industriale che il Ticino sta già affrontando”.

Compare poi l’ombra del dumping salariale, “come leva di riduzione dei costi”. I salari dei frontalieri, quindi, rischiano di essere abbassati rispetto a quelli dei cittadini svizzeri, si chiude l’analisi di Augurusa su Etv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY