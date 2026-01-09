Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Un milione di euro per la pista ciclopedonale sulla vecchia linea ferroviaria Como-Varese

  • 14:51

“All’interno del bilancio di previsione ha trovato accoglimento una proposta che sto seguendo da anni: un milione di euro per il finanziamento di un ulteriore tratto della pista ciclopedonale Grandate-Malnate”, lo fa sapere Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, che tira le somme dei risultati ottenuti dopo la sessione di bilancio di dicembre.

La pista viene realizzata sul vecchio sedime di una tratta ferroviaria di Ferrovie Nord, dismessa negli anni Sessanta. Collegava Como a Varese “in un periodo in cui si pensava che fosse più indicato eliminare il ferro a favore della gomma. E infatti quella linea venne coperta, da allora, dal trasporto pubblico locale. L’idea che ho lanciato era di riqualificare proprio questo percorso, visto che una volta tolti i binari è rimasto il sedime. La mia prima proposta risale al bilancio approvato a fine 2021 e ha trovato riscontro nel Piano Lombardia per il 2022”, spiega Orsenigo.

E così, dopo un primo finanziamento che ha riguardato il comune di Villa Guardia, “ora questo milione di euro dovrebbe dare sostanza a ulteriori lotti di intervento. Ma il mio obiettivo è arrivare al completamento di un’opera importante per quelle comunità che potranno usufruirne e appropriarsi di un territorio che attualmente è in disuso”, aggiunge.

Con l’emendamento a “firma mia e di altri colleghi del Pd, approvato in fase di bilancio, siamo riusciti a far garantire a Regione Lombardia la copertura finanziaria a interventi infrastrutturali di potenziamento e completamento della rete ciclabile di scala sovracomunale. E abbiamo stabilito che le risorse saranno destinate a soggetti pubblici. Un passo avanti importante”, conclude il dem.

