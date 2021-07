Senna, il campo riempito di rifiuti illeciti. Il Comune: “L’acqua ha valori normali. Nessun amministratore indagato”

La notizia, clamorosa, è emersa ieri mattina.

Questa:

Così stamani è arrivato un intervento dell’amministrazione comunale di Senna:

Relativamente alle lecite preoccupazioni dei nostri cittadini, sottolineiamo che l’amministrazione ha collaborato sin da inizio indagini con il nucleo investigativo, e continuerà a farlo, per fornire in modo totale e trasparente tutto il necessario a chiarire la vicenda.

Nessun amministratore attuale o passato è coinvolto nella indagine, e siamo vicini ai cittadini per tutto quanto nelle nostre competenze e possibilità.

Per quanto riguarda i controlli sull’acqua, Como Acqua esegue controlli settimanali.

I pozzi Navedano 1 e Navedano 2 servono acqua, non solo a Senna Comasco, ma a molti dei comuni limitrofi.

Ad oggi nessun controllo ha rilevato valori anomali per l’acqua.

Sarà cura comunque dell’amministrazione, alla luce della vicenda in corso, sollecitare ulteriori e più puntuali verifiche, da parte dell’Azienda, di Ats e di Arpa.