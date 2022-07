I temporali con vento forte di questa notte hanno portato dieci interventi urgenti per i vigili del fuoco. Il più impegnativo ha visto i soccorritori con tre squadre impegnati ieri in tarda serata per la rimozione del pericolo e la messa in sicurezza di un tetto scoperchiato in via Massimo D’Azeglio nel comune di Cantù, fortunatamente senza feriti.