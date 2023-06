VIDEO Como, serate disco con Dj ma non erano autorizzate: poliziotti si fingono clienti e poi multano il notissimo Civico XV

Organizzava serate danzanti con DJ set, ma non erano autorizzato così la Polizia di Stato di Como ha multato il titolare del notissimo Civico XV di via Viganò a Como (peraltro a un passo dalla Caserma dei Carabinieri). Spiegano dalla Questura: “Nell’ambito di attività di controllo degli esercizi pubblici presenti in città e nella prima periferia, la Polizia di Stato di Como, nello specifico, personale della Divisione di Polizia Amministrativa, ha accertato e di conseguenza sanzionato un noto locale di Como (appunto il Civico, Ndr) situato nella zona delle caserme.

In particolare, proseguono: “La verifica effettuata dalla Questura cittadina, ha visto gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa ad organizzare dei controlli all’interno del locale, i poliziotti, confondendosi tra gli avventori hanno potuto verificare quanto accadeva, documentando con immagini e con video l’ampia partecipazione di pubblico alle serate danzanti organizzate con modalità simili a quelle delle discoteche. Nell’ultimo controllo è stato fatto nella serata del 9 giugno u.s. dove i poliziotti, hanno notato che all’interno del locale, nel corso di un evento musicale, vi erano anche 3 addetti alla sicurezza privi di autorizzazioni. Terminate le indagini, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno proceduto a sanzionare il titolare dell’esercizio pubblico per: “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento”, segnalando gli aspetti amministrativi di competenza al Comune di Como. Per il titolare e per gli addetti alla sicurezza privi delle autorizzazioni, veniva comminata una sanzione amministrativa di 1666, 66 euro”.