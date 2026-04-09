Como, piscina Sinigaglia e centro sportivo ai privati, spuntano le cifre. “No allo sport come lusso per pochi”

Dopo la decisione del Comune di Como di “licenziare” Csu e affidare all’esterno la gestione della piscina Sinigaglia e del centro sportivo di Sagnino, il Pd ha diffuso una nota dai toni decisamente scettici.

“Continuiamo a non capire il motivo per cui l’Amministrazione stia cercando di liberarsi di tutte le gestioni, come soluzione facile e immediata a qualsiasi questione, perdendo così il controllo sui servizi che il Comune e la città offrono in maniera accessibile a chi la vive – si legge nel comunicato della segreteria cittadina del Pd – Detto questo, però, il piano economico finanziario desta qualche perplessità”.

La nota elenca le cifre: “Quello della piscina prevede un profitto lordo per il 1° anno di € 23.586,00, per il II anno di € 21.895,00 e per il III anno di € 22.533,00, mentre per Sagnino € 3.105,00 € 14.138,00 e € 14.421,00. Si tratta di stime, ma con queste cifre, onestamente, non sappiamo quanto possano risultare appetibili. Senza contare il fatto che nel PEF del progetto di riqualificazione dello Stadio Sinigaglia è compresa anche la gestione della piscina. Chi investirebbe per due anni in un’attività che dovrebbe passare nelle mani del Como 1907?”.

“Al di fuori di questi calcoli, resta il tema delle tariffe applicate agli utenti, di cui non viene fatto accenno – chiude la nota – La preoccupazione è la stessa espressa ai tempi del licenziamento di Csu: l’accesso alle strutture interessate sarà ancora garantito ad associazioni, società sportive e singoli utenti a prezzi accessibili a tutti? Quella in corso appare come l’ennesima manovra fredda e burocratica di un’Amministrazione che bada più ai numeri che al reale funzionamento dei luoghi a servizio della cittadinanza. E lo sport in città non deve diventare un lusso per pochi”.