Newsweek e i migliori 250 ospedali nel mondo: 6 in Lombardia. Ma il Sant’Anna è solo 105mo (su 127 della classifica italiana)

Il livello delle cure, la qualità della ricerca e anche la capacità di attrazione per professionisti sanitari. Sono solo alcuni dei parametri tenuti in considerazione per stilare dal magazine americano Newsweek la classifica dei migliori ospedali nel mondo dove si esaminano 2.300 strutture sanitarie di 28 nazioni. Tra queste sei sono lombarde e sono nella lista dei top 250 (qui completa): il Niguarda di Milano (60mo), il San Raffaele di Milano (64mo), l’Humanitas di Rozzano (89mo), il San Matteo di Pavia (101mo), il Papa Giovanni XXII di Bergamo (134mo), il Presidio Ospedali Civili di Brescia (215mo).

Non c’è l’ospedale Sant’Anna di Como, che si posiziona al 105mo posto (su 127) nella specifica graduatoria delle singole nazioni (qui il dettaglio italiano). Molto avanti l’ospedale di Varese al 23esimo posto.

Nell’edizione 2023 dei ”World’s best hospitals” (qui i top 250 nel mondo) sono stati esaminati, come detto, oltre 2.300 ospedali di 28 nazioni. Ecco i top italiani nella graduatori generale: sul gradino più alto del podio c’è il Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma (38° posto), l’Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (60°), l’ospedale San Raffaele di Milano (64°), l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (89°), l’Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia (101°). Altri parametri giudicati per realizzare la graduatoria son anche il parere di esperti medici e del mondo della sanità ospedaliera, i risultati delle indagini di soddisfazione sui pazienti. Il terzo indicatore è il grado di raggiungimento di standard qualitativi internazionali, quali la sicurezza del paziente, le misure igieniche e la qualità dei trattamenti.

QUI TUTTI I DETTAGLI GLOBALI E ITALIANI PUBBLICATI DA NEWSWEEK