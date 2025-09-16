Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, scuola

Maxi investimento da 5milioni e 300mila euro per due scuole superiori comasche. Oltre 70milioni per 17 istituti in Lombardia

  • 18:47

“Grazie ad un Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano sarà possibile effettuare interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici secondari lombardi di secondo grado. Un intervento questo che coinvolgerà anche il nostro territorio a cui andranno 5.345.912 euro”.

Lo annuncia la consigliera regionale della Lega Gigliola Spelzini che spiega: “In particolare, saranno coinvolti due Istituti: l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali, Turistici e Sociali Gaetano Pessina, succursale di Appiano Gentile a cui andranno 1.961.241 euro e l’Istituto d’istruzione Superiore Gian Domenico Romagnosi di Erba a cui andranno 3.384.670 euro. Il progetto prevede una riduzione di consumi ed emissioni ed un miglioramento della qualità e la sostenibilità degli edifici scolastici, favorendo anche un utilizzo più efficiente di tutti gli spazi. In Lombardia, 17 istituti saranno coinvolti in questo progetto del valore complessivo di 71,8 milioni. Un impegno concreto verso la transizione energetica e l’ammodernamento dell’edilizia scolastica che Regione Lombardia sostiene anche grazie la forte sinergia con gli enti locali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY