Maxi investimento da 5milioni e 300mila euro per due scuole superiori comasche. Oltre 70milioni per 17 istituti in Lombardia

“Grazie ad un Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano sarà possibile effettuare interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici secondari lombardi di secondo grado. Un intervento questo che coinvolgerà anche il nostro territorio a cui andranno 5.345.912 euro”.

Lo annuncia la consigliera regionale della Lega Gigliola Spelzini che spiega: “In particolare, saranno coinvolti due Istituti: l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali, Turistici e Sociali Gaetano Pessina, succursale di Appiano Gentile a cui andranno 1.961.241 euro e l’Istituto d’istruzione Superiore Gian Domenico Romagnosi di Erba a cui andranno 3.384.670 euro. Il progetto prevede una riduzione di consumi ed emissioni ed un miglioramento della qualità e la sostenibilità degli edifici scolastici, favorendo anche un utilizzo più efficiente di tutti gli spazi. In Lombardia, 17 istituti saranno coinvolti in questo progetto del valore complessivo di 71,8 milioni. Un impegno concreto verso la transizione energetica e l’ammodernamento dell’edilizia scolastica che Regione Lombardia sostiene anche grazie la forte sinergia con gli enti locali”