Como, le pagelle dopo la vittoria col Genoa: Douvigol merita 7 e mezzo, Butez pasticcia un po’ troppo

Il Como è tornato al successo dopo più di un mese di astinenza e ha risposto alla vittoria della Roma sul Bologna. A sbloccarla ci ha pensato Douvikas sul cross dalla sinistra di Da Cunha, mentre Diao ha siglato il raddoppio mettendo in porta la sporcatura di Caqueret sul pallone a rimorchio di Baturina (qui la cronaca).

Le pagelle del Como