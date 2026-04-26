Como, le pagelle dopo la vittoria col Genoa: Douvigol merita 7 e mezzo, Butez pasticcia un po’ troppo

Il Como è tornato al successo dopo più di un mese di astinenza e ha risposto alla vittoria della Roma sul Bologna. A sbloccarla ci ha pensato Douvikas sul cross dalla sinistra di Da Cunha, mentre Diao ha siglato il raddoppio mettendo in porta la sporcatura di Caqueret sul pallone a rimorchio di Baturina (qui la cronaca).
Le pagelle del Como
- Butez 5.5: ottiene il suo sedicesimo clean sheet stagionale, ma pasticcia molto con i piedi rischiando di regalare a Vitinha il gol del pareggio. Rimedia parzialmente nella ripresa compiendo un buon intervento su Frendrup.
- Smolcic 6: rimane molto bloccato non provando a spingersi in avanti. In fase difensiva disputa una gara solida e attenta non facendosi mai sorprendere dalle iniziative genoane sulla sinistra.
- Diego Carlos 5.5: dopo una prima mezz’ora di normale amministrazione, comincia a beccarsi con Vitinha prendendosi un giallo decisamente evitabile. Nella ripresa commette qualche sbavatura e Fabregas lo rimpiazza per fare posto a Kempf.
- Ramon 6: pilastro difensivo, aiuta a tenere alta la linea arretrata del Como. Sullo 0-1, però, si fa scippare al limite dell’area un pallone da Ekhator e Frendrup rischia di pareggiare i conti sul suo errore. Sufficiente.
- Alex Valle 6.5: al contrario di Smolcic, lui si sgancia con continuità dalla sua parte stressando Sabelli e Marcandalli. Mette al centro diversi palloni intelligenti e Nico Paz, su uno di questi, colpisce il palo con la testa. Quando il Como soffre, inoltre, fa buona guardia sui guizzi di Messias.
- Perrone 6: meno coinvolto rispetto al solito nella manovra lariana. Quando ha il pallone tra i piedi, però, sbaglia davvero poco riuscendo a dare una mano anche nell’ultimo terzo di campo.
- Da Cunha 7: da una sua invenzione con il mancino nasce il gol di Douvikas che sblocca la partita. Uomo ovunque in mezzo al campo mette una pezza in fase di copertura ed entra in tante trame offensive dei suoi.
- Diao 6.5: alti e bassi continui in mezzo alla partita. Parte male, sprecando un buon contropiede e sembra non aver il passo per incidere sulla destra. Nel momento più difficile della gara, però, sigla di testa il gol del raddoppio e regala i tre punti al Como.
- Nico Paz 6.5: gioca 45 minuti da assoluto protagonista. Sfiora il gol con il sinistro e poi centra il palo con la testa, ma poi un problema all’occhio destro lo costringe ad abbandonare anzitempo il campo. Sfortunato.
- Baturina 6.5: parte dalla sinistra, ma si accentra per lasciare il binario ad Alex Valle. Attivo nel primo tempo, cresce nella ripresa e dà avvio, con una grande giocata su Marcandalli e Frendrup, l’azione del gol di Diao.
- Douvikas 7.5: dopo la partita di sacrificio di San Siro, torna ad essere un goleador d’area di rigore in quel di Genova. Sfrutta al meglio il cross di Da Cunha e con una grande incornata infila Bijlow regalando il vantaggio ai suoi. Aiuta il Como anche in fase di sviluppo del gioco vincendo tanti duelli con Otoa e Ostigard che lo soffrono parecchio.
- Caqueret 6.5: ha il compito non facile di rimpiazzare Nico Paz dopo il suo infortunio. Dopo qualche imprecisione iniziale, sale di colpi nel corso della ripresa e assiste Diao in occasione della rete del senegalese.
- Kempf 6: entra bene in partita e compie letture importanti nel momento di forcing del Genoa. Un battibecco finale con Messias gli costa il cartellino giallo.
- Morata S.V.
- Van Der Brempt S.V.
- Kuhn S.V.
- Fabregas 7: il suo Como scaccia via i fantasmi dell’ultimo periodo ed espugna un campo difficile come il Ferraris. L’approccio della partita dei suoi ragazzi è da grande squadra, così come la gestione dei momenti catartici. Successo incoraggiante che tiene vive le speranze di qualificazione in Champions League.