GENOA-COMO La cronaca della partita in diretta

GENOA-COMO 0-1

Marcatori: Douvikas 10 pt.

Genoa (4-4-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertson; Vitinha, Ekhator. A disposizione: Colombo, Cornet, Doucoure, Grossi, Junior Messias, Leali, Malinovskyi, Martin, Masini, Ndulue, Onana, Ouedraogo, Sommariva, Zatterstrom.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Caqueret, Cavlina, Goldaniga, Kempf, Kuhn, Lahdo, Morata, Moreno, Rodriguez, Tornqvist, Van der Brempt, Vigorito.

Arbitro: Federico La Penna

PRIMO TEMPO

Minuto 27: su una palla vagante in mezzo al campo Diao prova ad allungarsela per volare verso la porta di Bijlow, ma Vasquez in scivolata ferma il senegalese.

Minuto 24: La Penna ferma il gioco: c’è un fumogeno acceso nell’area di Bijlow.

Minuto 23: giocatona di Nico Paz!! L’argentino nello stretto salta Frendrup e Amorim e si ritaglia lo spazio per il mancino. Il suo tiro finisce fuori di poco. Pezzo di bravura del 10 ospite.

L’argentino nello stretto salta Frendrup e Amorim e si ritaglia lo spazio per il mancino. Il suo tiro finisce fuori di poco. Pezzo di bravura del 10 ospite. Minuto 21: proteste accese del Ferraris per un contatto in area tra Perrone e Amorim. Non sembrano esserci gli estremi per concedere il calcio di rigore.

Minuto 20: Amorim verticale per Vitinha: posizione irregolare.

Minuto 17: spunto di Diao sulla destra con Vasquez che riesce a murare il suo cross basso.

Minuto 15: Nico Paz riceve tra le linee e prova a forzare la giocata per Douvikas. Ostigard, in vantaggio, anticipa l’ex Celta Vigo.

Minuto 13: si gioca a ritmi molto elevati in questo avvio. Il Genoa rimane aggressivo nonostante lo svantaggio.

Minuto 10: Douvikas di testa, 0-1 Como!! Giro palla del Como da sinistra a destra con Perrone che allarga per Da Cunha. Il francese alza la testa e mette sul secondo palo dove Douvikas si stacca alle spalle di Otoa e di testa indirizza sul palo lontano battendo Bijlow. Dodicesimo centro in campionato per il greco.

Giro palla del Como da sinistra a destra con Perrone che allarga per Da Cunha. Il francese alza la testa e mette sul secondo palo dove Douvikas si stacca alle spalle di Otoa e di testa indirizza sul palo lontano battendo Bijlow. Dodicesimo centro in campionato per il greco. Minuto 8: Vitinha vicino al vantaggio!! Lancio diretto di Ostigard su Ekhator che vince il duello con Ramon e riesce a mandare in porta Vitinha. Il numero 9 di casa supera Butez, ma da posizione defilata mette sull’esterno delle rete con il destro. Occasione Genoa.

Lancio diretto di Ostigard su Ekhator che vince il duello con Ramon e riesce a mandare in porta Vitinha. Il numero 9 di casa supera Butez, ma da posizione defilata mette sull’esterno delle rete con il destro. Occasione Genoa. Minuto 5: Diao imbuca per Nico Paz, Otoa mette in calcio d’angolo.

Minuto 4: corsa di Vasquez sulla sinistra. Il capitano genoano arriva fino sul fondo e mette in mezzo dove Alex Valle toglie la palla dalla disponibilità di Sabelli.

Minuto 2: lancio di Diego Carlos che arriva ad Alex Valle il cui cross è lungo per tutti.

Inizia Genoa-Como.

Dopo una settimana complicata in cui sono arrivate due sconfitte pesanti, il Como, al Ferraris, si gioca le ultime carte per restare attaccato alla zona Champions. I lariani sono stati scavalcati anche dalla Roma, che ha battuto il Bologna per 0-2, e ora si trovano al sesto posto. Rispondere ai giallorossi, però, non è assolutamente scontato. Il Genoa, dopo l’arrivo di De Rossi, è una formazione molto ostica e in casa nel 2026 ha perso solo dal Napoli e dall’Udinese. Servirà quindi una prestazione da squadra forte e vera per prendersi i tre punti e continuare a sognare l’aggancio al quarta piazza della classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA

Nel Genoa sono out Baldanzi, Ekuban e Norton-Cuffy.

In porta gioca Bijlow.

Davanti all’ex Feyenoord c’è la difesa a 4 composta da Marcandalli, Ostigard, Otoa e Vasquez.

composta da Marcandalli, Ostigard, Otoa e Vasquez. A centrocampo parte fuori Malinovskyi. In mezzo al campo spazio a Frendrup e Amorim, mentre sulle corsie cominciano Sabelli a destra ed Ellersston a sinistra.

In mezzo al campo spazio a Frendrup e Amorim, mentre sulle corsie cominciano Sabelli a destra ed Ellersston a sinistra. Il tandem offensivo è Ekhator-Vitinha. Panchina per Colombo.

COMO