COMO-TORINO La cronaca della partita in diretta

COMO-TORINO 2-0

Marcatori: Douvikas 8 pt. Baturina 16 pt.

Como (4-2-3-1):Butez, Vojvoda, Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Kuhn, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Anjorin, Obrador, Perciun, Gabellini, Zapata, Njie, Pellini, Acquah.

Arbitro: Ermanno Feliciani

PRIMO TEMPO

Minuto 26: suggerimento di Vojvoda per Douvikas. Il greco non può agganciare e la palla sfila tra le braccia di Paleari.

Minuto 25: Adams arriva per primo sulla punizione dalla trequarti di Lazaro, ma gira a lato con la testa.

Minuto 21: sostituzione Torino: Maripan per Ismajli.

Minuto 20: problemi fisici per Ismajli che ha vissuto 20 minuti da incubo. E’ già pronto Maripan.

Minuto 18: Tameze ci prova da fuori area, ma il suo destro è sbilenco e non crea patemi a Butez.

Minuto 16: giallo per Pedersen.

Minuto 16: Baturina è on fire!! Raddoppio Como!! Da Cunha esce dalla pressione in mezzo a tre allargando su Alex Valle che prolunga in avanti su Baturina. Il numero 20 del Como viene portato fino al limite dell’area da Ismajli e batte in porta con il destro infilando all’angolino Paleari.

Minuto 16: Baturina è on fire!! Raddoppio Como!! Da Cunha esce dalla pressione in mezzo a tre allargando su Alex Valle che prolunga in avanti su Baturina. Il numero 20 del Como viene portato fino al limite dell'area da Ismajli e batte in porta con il destro infilando all'angolino Paleari.

Minuto 13: risposta del Torino!! Traversone di Pedersen, sponda di Casadei e destro in porta di Adams: Kempf respinge salvando i suoi.

Minuto 8: Douvikas fa 1-0!! Traccia verticale di Da Cunha che serve Douvikas tra Ismajli e Coco. Il greco si fa metà campo palla al piede, resiste al rientro dei difensori granata e davanti a Paleari è freddissimo con il destro. Partenza razzo dei padroni di casa.

Minuto 8: Douvikas fa 1-0!! Traccia verticale di Da Cunha che serve Douvikas tra Ismajli e Coco. Il greco si fa metà campo palla al piede, resiste al rientro dei difensori granata e davanti a Paleari è freddissimo con il destro. Partenza razzo dei padroni di casa.
Minuto 7: ancora Como!! Lancio lunghissimo di Butez che pesca Baturina alle spalle della linea granata. Il croato aspetta in area l'arrivo dei compagni e poi mette al centro per Jesus Rodriguez che sfiora il pallone che termina a lato di un nulla.

Lancio lunghissimo di Butez che pesca Baturina alle spalle della linea granata. Il croato aspetta in area l’arrivo dei compagni e poi mette al centro per Jesus Rodriguez che sfiora il pallone che termina a lato di un nulla. Minuto 6: errore in uscita confezionato da Ramon e Jesus Rodriguez. Da Cunha ci mette una pezza guadagnando un fallo davanti alla sua area.

Minuto 4: Jesus Rodiguez di testa!! Ripartenza del Como condotta da Baturina che apre su Vojvoda a destra. Il cross dell’ex della gara arriva sul secondo palo dove Jesus Rodriguez salta in cielo e per poco non trova la porta di testa. Subito pimpante lo spagnolo.

Minuto 4: Jesus Rodiguez di testa!! Ripartenza del Como condotta da Baturina che apre su Vojvoda a destra. Il cross dell'ex della gara arriva sul secondo palo dove Jesus Rodriguez salta in cielo e per poco non trova la porta di testa. Subito pimpante lo spagnolo.
Minuto 1: Nico Paz riceve al limite da Vojvoda e va in porta con il sinistro, ma il suo tiro è respinto. Sulla palla vagante viene segnalata una posizione di fuorigioco a Jesus Rodriguez.

Inizia Como-Torino.

Dopo la grandiosa vittoria di lunedì contro la Lazio, il Como ospita al Sinigaglia il Torino di Marco Baroni. I granata vengono da tre sconfitte consecutive e hanno solo sei punti di vantaggio sul terz’ultimo posto occupato da Lecce e Fiorentina. I lariani, invece, possono sfruttare gli incroci di altissima classifica tra Juventus e Napoli e Roma e Milan per cercare di accorciare sul treno che porta all’Europa. Il compito, però, non è così facile come illustrato dai dati. Gli ospiti sono una squadra incostante, ma con hanno picchi in grado di mettere in difficoltà tutte le squadre del nostro campionato. Inoltre, il sonoro 5-1 dell’andata potrebbe rappresentare una motivazione fortissima per venire sul lago e smorzare l’entusiasmo di tutto il popolo comasco. Como-Torino è dunque uno snodo cruciale per il percorso delle due compagini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO

Fabregas manda in campo una squadra decisamente a trazione anteriore.

Tra i pali gioca Butez.

Le corsie laterali sono presidiate da Alex Valle e Vojvoda , che torna titolare nel suo ruolo naturale. In mezzo alla difesa si rivede la coppia formata da Kempf e Ramon.

, che torna titolare nel suo ruolo naturale. In mezzo alla difesa si rivede la coppia formata da In mediana Perrone e Da Cunha ormai sono insostituibili.

Sulla trequarti ancora fiducia a Baturina che affianca Nico Paz e Jesus Rodriguez. I tre giovani fantasisti supportano Douvikas, preferito stavolta a Caqueret.

TORINO