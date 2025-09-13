Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Como, variazioni nella raccolta dei rifiuti il 15 settembre per la partita al Sinigaglia

  • 11:42

Aprica informa che, in ottemperanza a un’ordinanza comunale legata allo svolgimento dell’incontro calcistico previsto per la giornata di lunedì 15 settembre allo Stadio Sinigaglia di Como, e in considerazione delle misure di ordine pubblico disposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, la raccolta dei rifiuti prevista nelle stesse date subirà una variazione.

Le operazioni di ritiro delle frazioni organico, imballaggi in plastica, vetro e metalli, programmate per lunedì 15 settembre, verranno posticipate a martedì 16 settembre 2025. L’esposizione di sacchi e contenitori sarà pertanto consentita dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di martedì 16 settembre.

Le vie interessate dal provvedimento sono:
• Campo Garibaldi
• Martinelli
• Masia (solo area stadio)
• Pietro da Breggia
• Puecher
• Scarabota
• Sinigaglia
• Somaini
• Vittorio Veneto

Per ridurre eventuali disagi, il Comune – con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) – ha avviato un’attività informativa diretta alla cittadinanza mediante la distribuzione di volantini. A partire da mercoledì 17
settembre, la raccolta tornerà a seguire il calendario ordinario. Aprica ringrazia i cittadini per la collaborazione
e invita a rispettare le nuove tempistiche indicate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
