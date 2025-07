Il lungolago di Como ha perso un (grande) ‘pezzo’: e si è aperta una nuova vista verso il lago

Como dice addio a un pezzo del lungolago, ultimo baluardo – per così dire – della passeggiata così com’era prima dell’inizio del cantiere infinito delle paratie.

In questi giorni è stato infatti definitivamente smantellato il bar gelateria “Al Molo”, in piazza Matteotti, l’inconfondibile chiosco verde e giallo diventato un punto di riferimento per cittadini e turisti e fino a poco tempo fa unico bar della città con tavolini affacciati direttamente sul lago.

La fine, dopo vent’anni di attività, era nell’aria da tempo. La decisione di revocare la concessione – scaduta dal 2017 – era stata presa già durante la giunta Landriscina, anche in vista della necessità di ridisegnare l’assetto del lungolago, una volta conclusi i lavori di difesa idraulica portati avanti da Regione Lombardia.

Da allora, però, non sono mancati i tentativi di salvare l’attività: tra richieste di chiarimenti, ricorsi e interventi persino da parte del Demanio, si è arrivati solo nell’agosto scorso all’accordo tra Comune di Como e gli ex gestori.

Così oggi, al posto di gelati e tavolini vista lago, resta solo una spianata transennata, che nei prossimi giorni verrà presumibilmente pavimentata in continuità con la passeggiata. Un pezzo di città che se ne va, lasciando definitivamente spazio al nuovo volto del lungolago.