Attualità

Lombardia, svelate le immagini del nuovo sfavillante centro commerciale: parcheggi, negozi, supermercato e anche i go kart

  • 15:00

Sulle ceneri del vecchio centro commerciale “Il fare” di Gallarate chiuso quindici anni fa (dopo appena due anni di attività) potrebbe sorgere il Gallarate City Mall, ambizioso progetto di cui ora sono disponibili rendering e mappe progettuali diffusi dalla società di sviluppo immobiliare Clhnpl “con la passione – spiegano – per la creazione di spazi dinamici e di nuova generazione che riflettano il modo in cui le persone vivono, si muovono e interagiscono oggi”.

E ancora: “Supportati da un team di strateghi urbani, architetti ed esperti di placemaking, trasformiamo luoghi ad alto potenziale in destinazioni vibranti e incentrate sull’esperienza. Crediamo che i grandi sviluppi nascano da intuizione, intenti e investimenti nella qualità. Il Gallarate City Mall rappresenta la nostra ultima espressione di questa visione: un progetto lungimirante, progettato per dare energia a una regione in crescita. Questo sito invita investitori, partner e la comunità a esplorare la nostra filosofia, il nostro approccio e le nuove possibilità che stiamo costruendo”. insieme.

Il vecchio centro è stato acquistato a 1.3 milioni di euro da un’asta fallimentari. Ora le immagini tra parcheggi, negozi di piccole e medie dimensioni, pista di go kart e ovviamente supemercato mostrano la visione chiara del progetto i cui lavori potrebbero partire la prossima primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
